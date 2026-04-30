교보생명, 1분기 퇴직연금 원리금비보장 장단기 수익률 1위

AI 핵심 요약beta
- 교보생명이 30일 1분기 퇴직연금 원리금비보장 상품 수익률 1위라고 밝혔다.
- 1년 단기 수익률 DC형 26.15%로 1위, IRP 26.35%로 2위를 차지했다.
- 7년·10년 장기 수익률도 최고 수준이며 ETF·로보어드바이저로 성과를 냈다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보생명은 올해 1분기 기준 퇴직연금 적립금 상위 15개 사업자 가운데 원리금비보장 상품 장단기 수익률 1위에 올랐다고 30일 밝혔다. 1년 단기 수익률뿐만 아니라 7년, 10년 장기 수익률에서도 업계 최고 수준을 기록하며 균형 잡힌 성과를 이어가고 있다.
교보생명 퇴직연금 원리금비보장 상품의 최근 1년 수익률은 확정기여(DC)형이 26.15%로 상위 15개 사업자 중 1위에 올랐으며, 개인형 퇴직연금(IRP)은 26.35%로 2위를 기록하는 등 업계 최상위 수준의 성과를 보였다.
중장기 성과 역시 두드러진다. 교보생명 원리금비보장 상품의 최근 7년 연평균 수익률은 DC형이 7.52%로 2위, IRP는 6.95%로 1위를 기록했다. 10년 연평균 수익률에서는 DC형 5.44%, IRP 5.23%로 각각 1위를 차지하며 장기 운용 능력을 입증했다.
교보생명은 40년 이상 축적된 퇴직연금 운용 경험을 바탕으로 단기 성과에 치우치지 않고 중장기 수익률 관리에 집중해왔다. 시장 상황에 따른 일시적 성과보다 은행, 증권과 차별되는 장기적 관점의 상품 선정과 포트폴리오 운용을 통해 안정적인 자산 증식을 목표로 하는 점이 특징이다.
이 같은 성과의 배경에는 ▲퇴직연금 ETF 투자 ▲디지털 기반 퇴직연금 로보어드바이저 서비스 ▲투자 전문가와 퇴직연금 로보어드바이저가 결합된 체계적 상품 선정 프로세스 등이 자리하고 있다.
교보생명은 퇴직연금 시장에서 인기가 높은 ETF에 대해 오픈 라인업(Open Line-up) 체계를 구축해 700여 개가 넘는 ETF 상품을 제공하는 등 고객 니즈에 맞는 상품을 적시에 공급하고 있다.
또한 가입자가 보다 쉽게 ETF를 매매할 수 있도록 다양한 시스템도 구축했다. 정기적으로 계좌에 돈이 입금될 때 사전에 지정한 ETF를 매수하는 'ETF 입금상품 선택' 시스템과 정기적으로 목돈을 분할해 ETF에 투자하는 'ETF 자동상품 변경' 시스템 등이 고객의 호응을 얻고 있다.
디지털 기반 서비스도 강화하고 있다. 로보어드바이저를 활용해 시장 분석 자료와 추천 포트폴리오를 제공하며, 매월 최신 투자상품 정보를 담은 월간 투자가이드를 알림톡으로 발송해 고객의 효율적인 자산 운용을 돕고 있다. 실제 교보생명 내부 분석 결과 로보어드바이저 서비스 구독 고객의 직전 1년 수익률(2026년 2월말 기준)이 미활용 고객 대비 10%p 이상 높은 것으로 나타나 디지털 비대면 관리의 중요성을 입증했다.
외부 전문기관 평가와 내부 리서치, 빅데이터 분석을 결합해 우수한 펀드를 선별하는 점도 눈길을 끈다. 최소 3년 이상의 성과와 변동성 지표를 종합적으로 반영해 장기적으로 꾸준한 성과가 기대되는 투자 상품을 선정하고 있다. 또한 고객별 투자 성향과 생애 주기를 고려한 맞춤형 컨설팅을 통해 포트폴리오를 구성하고, 시장 변화에 따라 지속적인 리밸런싱을 제안하는 등 사후 관리에도 주력하고 있다.
문영미 교보생명 법인사업본부장은 "단기 성과뿐 아니라 7년, 10년 장기 수익률에서도 좋은 결과를 낼 수 있었던 것은 고객 중심의 운용 원칙을 꾸준히 지켜온 결과"라며 "앞으로도 안정성과 수익성을 균형 있게 고려한 자산운용과 차별화된 컨설팅을 통해 고객의 노후자산 증대에 기여하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com