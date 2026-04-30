IBK기업은행, 중기·소상공인 오케스트라 'IBK TOGETHER 2026' 단원 모집

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행이 한국메세나협회와 함께 중소기업 근로자와 소상공인을 위한 오케스트라 프로젝트 'IBK TOGETHER 2026' 단원을 모집했다.
- 올해는 현악·목관·금관·타악 등 4개 분야에서 50명을 선발하며 참가비는 전액 기업은행이 지원한다.
- 선발 단원들은 백윤학 지휘자 지휘 아래 6개월간 악기 레슨과 합주를 거쳐 12월 정기 연주회 무대에 오를 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = IBK기업은행(은행장 장민영)은 한국메세나협회와 함께 중소기업 근로자와 소상공인을 위한 오케스트라 프로젝트 'IBK TOGETHER 2026' 단원을 모집한다고 30일 밝혔다.
중소기업 근로자와 소상공인에게 악기 교육과 합주 활동을 지원하는 문화예술 사회공헌 프로그램으로 지난해 첫 연주회를 개최하며 참여자와 관객들로부터 큰 호응을 얻었다.
올해는 단원 규모를 50명으로 확대하고 ▲현악 ▲목관 ▲금관 ▲타악 등의 분야에서 선발한다. 참가비는 전액 기업은행이 지원한다.
선발된 단원들은 '춤추는 지휘자'로 알려진 백윤학 지휘자의 지휘 아래 약 6개월간 악기 레슨과 정기 합주에 참여한다.
올해는 신규 프로그램 '원데이 음악캠프'를 통해 하루 동안 집중 합주하며 음악적 완성도와 단원 간 유대감을 높이고 오는 12월 정기 연주회 무대에 오를 예정이다.
참여를 희망하는 지원자는 내달 5월 13일까지 기업은행 홈페이지나 공식 인스타그램 또는 한국메세나협회 홈페이지를 통해 악기 연주 영상과 지원서를 제출하면 된다.
peterbreak22@newspim.com