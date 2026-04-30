KT, 가정의 달 맞아 'KT온마루' 가족 단위 방문객 위한 특별 프로그램 운영

AI 핵심 요약beta
- KT가 5월 가정의 달에 광화문 KT온마루를 가족 체험 공간으로 제안했다.
- 온마루는 통신 역사 체험과 AI 미래 기술로 세대 공감을 이끌어냈다.
- 5월 가족사진 AI 액자 서비스와 학생 견학 프로그램을 운영한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = KT가 5월 가정의 달을 맞아 서울 종로구 광화문에 위치한 체험형 전시관 'KT 온마루'를 가족 단위 방문객이 함께 즐길 수 있는 공간으로 제안했다. KT 온마루는 2025년 12월 1일 개관 이후 현재까지 약 4만2000명의 관람객이 방문했다.
KT 온마루는 전보, 전화, 초고속인터넷, 휴대폰, 스마트폰으로 이어지는 전시를 통해 통신 기술의 진화 과정을 한눈에 살펴볼 수 있도록 구성됐다. 특히 통신의 역사적 흐름을 다루는 공간에서는 전보 발송 등 초기 통신 방식을 직접 체험할 수 있어 과거 통신 환경에 대한 이해를 돕는다.
이와 함께 삐삐, PC통신 체험 등 레트로 콘텐츠를 더해 부모 세대에게는 익숙한 추억을, 자녀 세대에게는 새로운 경험을 제공한다. 미래 기술 체험 공간에서는 KT의 AI 기술을 활용해 이미지를 제작하는 등 기술과 일상 콘텐츠가 결합된 전시를 선보인다.
KT 온마루는 세대 간 공감과 소통을 이끌어내는 체험형 공간이라는 점이 특징이다. 가족이 함께 전시를 관람하며 자연스럽게 과거와 현재를 연결하고, 교육적이면서도 즐거운 시간을 보낼 수 있는 복합 문화 공간으로 활용되고 있다.
'이음의 여정' 공간에서는 주기적으로 기획 전시를 선보이며 KT의 비전과 고객 체험 콘텐츠를 소개하고 있다. 5월에는 디지털 방명록을 통해 가족에게 메시지를 남길 수 있는 참여형 프로그램도 운영된다.
KT는 5월 가족 단위 방문객을 위한 특별 프로그램을 운영한다. KT 온마루를 찾은 가족 고객을 대상으로 가족사진을 촬영해 AI 기술로 특별하게 바뀐 가족사진을 인화하고 액자로 제작해 주는 서비스를 제공한다. KT는 이 이벤트를 준비된 수량 소진 시까지 진행한다.
KT 온마루는 5월 1일과 일요일을 제외하고 정상 운영된다(5월 5일 어린이날, 5월 25일 부처님 오신 날 정상운영). 운영 시간은 오전 10시부터 오후 6시까지다. 위치는 서울시 종로구 세종대로 178 KT 광화문빌딩 웨스트 2층이다.
관람은 무료다. 전문 도슨트가 진행하는 투어 프로그램 신청과 자유 관람이 모두 가능하다. 도슨트 투어는 네이버 예약을 통해 신청할 수 있다.
한편, KT는 종로구청과 업무협약(MOU)을 체결하고 지역사회 연계 교육 프로그램도 운영할 예정이다. 인근 초·중·고등학생을 대상으로 한 견학 프로그램을 통해 통신의 역사와 최신 기술을 체험할 기회를 제공하고, 청소년들의 진로 탐색과 디지털 역량 강화를 지원한다는 계획이다.
yuniya@newspim.com