이광재, 경기 하남갑 공식 출마 선언..."하남 성공에 정치적 운명 걸겠다"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 이광재 전 강원지사가 30일 63 경기 하남갑 국회의원 보궐선거 출마를 공식 선언했다. 그는 더불어민주당 하남갑 전략공천이 확정됐다.

이 전 지사는 30일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "하남의 성공에 저의 정치적 운명을 걸겠다"라며 이같이 밝혔다.

이 전 지사는 "하남의 경제력이 성장하면 이광재의 정치도 평가받을 것이고, 하남의 삶이 좋아지면 이광재의 정치도 인정받을 것"이라며 "이광재는 하남과 함께 가겠다"고 말했다.

그러면서 "하남은 녹색 미래 도시의 잠재력이 큰 도시"라며 "하남을 강남처럼 문화와 교육이 강한 도시로, 하남을 분당 판교처럼 미래 산업과 쾌적한 삶이 있는 도시로, 하남을 강원도처럼 자연과 어우러지는 녹색 도시로 만들어내겠다"고 약속했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 경기 하남갑 국회의원 보궐선거에 더불어민주당 후보로 전략공천된 이광재 전 강원도지사가 30일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 출마 선언 기자회견을 하고 있다. 2026.04.30 mironj19@newspim.com

다음은 이광재 전 지사의 출마 선언 전문이다.

존경하는 국민 여러분, 하남시민 여러분,

이광재입니다.



저는 하남갑 국회의원 재보궐 선거에 도전하겠습니다.

저는 하남에 일을 하러 왔습니다.

하남의 성적표가 곧, 정치인 이광재의 성적표가 될 것입니다.

하남의 성공에 저의 정치적 운명을 걸겠습니다.



하남의 경제력이 성장하면, 이광재의 정치도 평가받을 것입니다.

하남의 삶이 좋아지면, 이광재의 정치도 인정받을 것입니다.

하남의 교육과 문화가 꽃피면, 이광재의 정치도 꽃을 피울 것입니다.

하남의 교통 문제가 해결되면, 이광재의 정치도 앞으로 나아갈 것입니다.



저 이광재는 하남과 함께 가겠습니다.



지역구는 표밭이 아니고 일터입니다.

말로만 하는 정치는 끝내야 합니다.



사랑한다고 말하지만, 능력이 없으면 사랑이 아닙니다.

지역의 현안부터 해결해 나가겠습니다.



하남의 철도와 교통 문제, 정말 오래되었습니다.

하남시 전체 면적의 무려 71%가 그린벨트로 묶여 있습니다.

하남의 학부모님들은 학군이 다르다는 이유로

길 건너 학교에 아이들을 보내지 못해 발을 구릅니다.

짧게는 5년, 길게는 10년, 20년 동안 같은 말이 되풀이되고 있습니다.



이제는 해결해야 할 때가 왔습니다.



문제를 해결하려면 실력이 있어야 합니다.



첫째, 국회를 움직일 수 있어야 합니다.

법과 제도를 바꿔야 앞으로 나아갈 수 있습니다.

예산을 확보해서 현실로 만들어야 합니다.



둘째, 정부를 움직여서 정책으로 만들어야 합니다.

지금 하남에 절호의 기회가 왔습니다.

경기도지사를 지낸 이재명 대통령이 탄생했습니다.

국민께서 압도적인 지지를 보내주고 있습니다.

하남갑 출신 추미애 경기도지사 후보의 당선이 유력해지고 있습니다.



이 기회를 결코 놓치면 안 됩니다.

이광재는 하남과 국회, 하남과 정부를 연결해서

반드시 지역 문제를 해결하겠습니다.



지금은 이재명 정부에게 일할 기회를 주어야 합니다.

이재명 정부의 시간입니다.



저는 문제를 해결하는 법을 잘 압니다.

20대에 노무현을 만났습니다.

30대에 청와대에서 국가를 만났습니다.

40대에 강원도지사로서 행정을 만났습니다.

50대에 3선 국회의원과 국회 외교통일위원장, 국회사무총장으로서 세계를 만났습니다.

영광도 시련도 저를 단단하게 키워냈습니다.



저의 모든 경험을 하남에 쏟아붓겠습니다.

하남을 대한민국 정치인들이 보고 배우는

최고의 모델 도시로 만들겠습니다.

정치인 한 명만 잘 뽑으면

국민의 삶이 바뀔 수 있다는 것을 확실히 보여드리겠습니다.



하남은 '녹색 미래 도시'의 잠재력이 큰 도시입니다.

하남을 강남처럼, 문화와 교육이 강한 도시로!

하남을 분당 판교처럼, 미래 산업과 쾌적한 삶이 있는 도시로!

하남을 강원도처럼, 자연과 어우러지는 녹색 도시로 만들어내겠습니다.



무엇보다 하남시민이 주인공이 되는

새로운 정치의 시대를 열겠습니다.



국민 여러분, 그리고 하남시민 여러분.

국민의 삶의 질이 정치인 성적표가 되는 시대를 열어야 합니다.



기업은 실적으로 말합니다.

교수는 논문으로 말합니다.

운동선수는 기록으로 말합니다.

정치인은 무엇으로 평가받습니까?



정치인은 일의 결과로 평가받아야 합니다.

그래야 국민이 편안하게 살 수 있습니다.

이것이 진정한 국가 대개조이고, 정치혁명 운동입니다.



지금 우리 국민은 두 가지를 묻고 있습니다.



첫째, 나라는 세계 10위권이라는데, 국민의 삶은 왜 33위인가?

왜 이토록 삶이 힘든가?

둘?, 기술 전쟁에 기초한 이 무한경쟁 시대, 미중패권 전쟁에서

우리는 살아남을 수 있을 것인가?

대한민국은 좌절할 것인가, 도약할 것인가?

정치는 이 두 가지 질문에 대답해야 합니다.



정치의 존재 이유는

기술전쟁에서 승리하는 강력한 신경제 성장을 이뤄내는 것입니다.

성장의 결과는 국민의 삶의 질로,

국민의 복지로 이어져야 합니다.

새로운 자본주의의 길을 가야만

우리는 살아나갈 수 있습니다.



이제 정치혁명이 필요한 시기가 왔습니다.

경제 성장과 국민의 삶의 질이 정치인의 목표가 되는

위대한 여정을 시작해야 합니다.

지역구 성적표가 정치인의 성적표가 되는 세상을 열어야 합니다.



이것이 우리가 앞으로 나아가야 할 길입니다.

그 위대한 길을 여는 출발점이

이번 6.3 지방 선거라고 생각합니다.

이 새로운 정치혁명의 길에 함께 해주십시오.



감사합니다.

jeongwon1026@newspim.com