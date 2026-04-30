LG전자, 역대급 매출 뒤 노사 갈등…사무직 노조 "교섭권 달라"

AI 핵심 요약beta
- LG전자 사무직 노조가 30일 여의도 LG트윈타워 앞에서 집회를 열었다.
- 사측의 희망퇴직 압박과 수당 통제에 불만을 표출했다.
- 독립 교섭권 쟁취와 일방적 제도 시행 중단을 요구했다.
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임금인상률 최저…계열사 중 최하위 수준
[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 역대 최대 분기 매출을 달성한 LG전자가 내부적으로는 인건비 절감과 처우 개선을 둘러싼 노사 갈등에 직면했다. 사무직 노동조합은 사측이 호실적 이면에서 희망퇴직 압박과 수당 통제 등 일방적인 근로조건이 악화되고 있다고 주장하며 독자적인 교섭권 확보를 위한 집단행동에 돌입했다.
LG전자 사람중심 사무직 노동조합(이하 사무직 노조)은 30일 서울 여의도 LG트윈타워 앞에서 집회를 열고 사측의 일방적인 제도 시행 중단과 사무직 독립 교섭권 쟁취를 촉구했다. 근로자의 날을 하루 앞두고 열린 이날 집회에는 사무직 노조 집행부와 연차를 쓰고 참석한 조합원 30명이 모여 현장의 불만을 표출했다.
현재 LG전자는 '교섭창구 단일화 제도'에 따라 과반수 노조인 생산직 중심의 제1노조가 대표 교섭권을 행사하고 있다. 약 2950명의 조합원을 보유한 사무직 노조는 제2노조로서 직접적인 협상 테이블에 앉지 못하는 상태다.
유 위원장은 제1노조와의 통합 가능성에 대해 선을 그었다. 유 위원장은 "공식적으로는 (제1노조에) 누구나 가입할 수 있다고 하지만 실질적으로 가입한 사무직은 0명으로 알고 있다"며 "가입을 안 하는 것이 아니라 못 하는 쪽에 가깝다"고 밝혔다. 사무직의 목소리를 대변할 실질적인 통로가 전무하다는 주장이다.
이에 노조는 사무직의 특수성을 고려해 생산직과 분리된 별도의 교섭 단위를 구성해달라고 요구하고 있다. 현행법상 직종이나 근로조건의 차이가 현격할 경우 노동위원회의 결정을 통해 교섭 단위 분리가 가능하기 때문이다.
이 같은 구조적 제약 속에서 사무직 노조의 불만은 보상과 인사 제도 전반으로 확산되는 양상이다. 사무직 노조가 거리로 나선 배경은 최근 타결된 임금협상 결과와 사측의 경영 방침에 대한 불만이다. 올해 LG전자의 임금 인상률은 4%로, 지난해(4.3%)보다 낮아진 것은 물론 2021년 사무직 노조 설립 이후 최저치다.
유준환 LG전자 사무직 노조위원장은 "특혜를 요구하는 것이 아니라 최소한의 설명과 협의, 목소리가 반영되는 정상적인 교섭을 요구하는 것"이라며 "교섭 과정에서 사무직의 요구는 경영상의 이유로 배제되고, 인사 제도의 변경은 법적 의무가 없다며 일방적으로 진행되는 구조가 반복되고 있다"고 지적했다.
노조는 결의문을 통해 사전 협의 없는 일방적 제도 시행 중단, 수당 지급 통제 및 퇴직 권고 철회, 불투명한 고과 평가 절차 개선 등을 강력히 요구했다. 특히 최근 회사가 인건비 삭감을 목적으로 연장·야간 수당 결재 단계를 확대해 지급을 까다롭게 하거나 사업 실패의 책임을 물어 직원들을 원거리 발령 보내는 등의 행태를 보이고 있다고 주장했다.
최근 재계에서는 삼성전자 등을 중심으로 성과급과 처우 개선을 둘러싼 갈등이 이어지고 있다. 하지만, LG전자 사무직 노조는 보상 수준보다 의사결정 과정에서의 배제와 일방적인 제도 운영 문제에 대한 확립을 더 강조하고 있다.
다만, LG전자 사무직 노조는 파업 등의 단체행동은 불가능한 상황이다. 유 위원장은 "법적으로 대표 교섭권을 가진 노조만 파업이 가능해 현재로서는 파업이 불가하다"면서도 "오늘과 같은 집회나 행진, 법적 대응 등 내부적으로 논의 중인 다양한 방법을 통해 강도를 높여나갈 것"이라고 밝혔다.
한편, LG전자는 올해 1분기 매출 23조7272억원, 영업이익 1조6737억원을 기록했다. 매출은 1분기 기준 역대 최대 기록이며, 영업이익은 전년 동기 대비 32.9% 증가했다.
aykim@newspim.com