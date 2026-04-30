KB국민은행, 개인사업자 종합소득세 신고 지원 서비스 출시

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 30일 KB스타기업뱅킹에 종합소득세 신고 견적 비교 서비스를 출시했다.
- 택스티넘과 제휴해 안내문 촬영이나 정보 입력으로 세무사 견적을 확인한다.
- 세액공제 반영 검토와 증명서 발급으로 절세와 신고를 간소화한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행(은행장 이환주)은 KB스타기업뱅킹을 통해 '종합소득세 신고를 위한 견적 비교 서비스'를 출시했다고 30일 밝혔다.
KB금융그룹 최초 독립분사 사내벤처 기업인 택스티넘과 제휴해 개발했다. 복잡한 세무신고 절차를 간소화하고 합리적인 비용으로 전문 세무 서비스를 이용할 수 있도록 설계됐다.
국세청이 매년 발송하는 종합소득세 신고도움 안내문을 촬영하거나 이미지로 업로드하면 세무사 견적을 바로 확인할 수 있다. 안내문이 없어도 간단한 정보 입력을 통해 누구나 쉽고 빠르게 견적 비교이 가능하다.
단순 비용 비교에 그치지 않는다는 점도 특징이다. 세무사가 조세특례제한법상 세액공제와 감면 혜택까지 반영해 신고를 검토하는 구조로, 절세 효과를 높이는 동시에 매출 누락이나 가공경비 리스크도 점검한다. 신고 책임은 고객이 선택한 세무사에게 명확히 귀속된다.
또한 KB스타기업뱅킹 '증명서 발급' 메뉴에서 세금신고에 필요한 서류를 즉시 발급하고 세무사에게 제공할 수 있어 신고 준비 과정도 간소화됐다. 약 480여명의 세무사가 참여해 본인에게 적합한 곳을 선택할 수 있다.
peterbreak22@newspim.com