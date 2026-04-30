헤드스파7, MBN 무명전설 제작지원

AI 핵심 요약beta
- 프리미엄 헤어케어 브랜드 헤드스파7이 MBN 예능 '무명전설' 제작지원을 통해 브랜드 인지도를 확대했다.
- 헤드스파7은 프로그램 내 간접광고와 출연진의 제품 사용 장면을 통해 소비자 접점을 넓혔다.
- 준결승 현장 체험 이벤트와 SNS 참여형 이벤트를 진행 중이며 향후 콘텐츠 협업을 지속할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 프리미엄 헤어케어 브랜드 헤드스파7이 무명전설 제작지원을 진행하며 브랜드 인지도 확대에 나섰다.
MBN 예능 프로그램 '무명전설'은 트롯 가수들의 경쟁 과정을 다루는 음악 예능으로, 다양한 연령층의 시청자를 확보하고 있다. 헤드스파7은 프로그램 내 간접광고(PPL)를 통해 브랜드를 노출하고 소비자 접점을 확대한다는 계획이다.
이번 제작지원은 두피 및 탈모 케어 제품을 중심으로 한 브랜드 특성을 콘텐츠와 연계한 사례다. 헤드스파7은 출연진이 제품을 직접 사용하는 장면과 프로그램 내 노출을 통해 제품 기능과 사용 경험을 전달했다.
주요 노출 제품은 '트리플 솔루션 트리트먼트'로, 브랜드 대표 제품의 인지도 제고를 목표로 한다. 회사 측은 방송 노출을 통해 브랜드 인지도와 소비자 관심도를 높이는 효과를 기대하고 있다.
또한 헤드스파7은 준결승 녹화 현장에서 관람객을 대상으로 해당 제품을 제공하는 체험 이벤트를 진행했다. 방송과 연계해 자사 SNS 채널에서도 참여형 이벤트를 운영 중이며, 응모는 5월 1일까지 가능하다.
헤드스파7은 향후에도 콘텐츠 협업을 통해 브랜드 노출과 소비자 접점을 확대할 계획이라고 밝혔다.
whitss@newspim.com