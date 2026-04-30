재경부, K-푸드 수출 인증 설명회…"글로벌 시장 선점 지원"

AI 핵심 요약beta
- 재경부와 산통부가 30일 KOTRA에서 식품 인증 설명회를 열었다.
- 글로벌 인증 트렌드와 GFSI·할랄·FCM 규제 정보를 제공했다.
- 전국 순회 지원으로 기업 수출 경쟁력을 강화한다.
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할랄·유럽 인증 등 실무 중심 안내
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 글로벌 식품 규제가 강화되면서 해외 인증 확보가 수출 기업의 핵심 과제로 떠올랐다. 이에 정부가 식품 분야 인증 대응을 지원하는 설명회를 열고 기업 지원에 나섰다.
재정경제부와 산업통상부는 30일 서울 대한무역투자진흥공사(KOTRA) IKP에서 '식품 분야 인증 제도 및 기술규제 설명회'를 개최했다고 밝혔다. 이번 설명회는 식품 분야 글로벌 인증 트렌드를 공유하고 국내 소비재 기업의 수출 경쟁력 강화를 위해 마련됐다.
최근 주요국은 건강과 환경 보호를 이유로 식품 안전 기준을 강화하고 있다. 이에 따라 기업들의 선제 대응 필요성이 커지는 상황이다. 정부는 이날 설명회에서 글로벌 식품안전 이니셔티브(GFSI) 인증과 할랄 인증, 유럽 대체식품 규제, 식품접촉물질(FCM) 기준 등 주요 이슈를 중심으로 실무 정보를 제공했다.
특히 글로벌 유통망 진입에 필수적인 GFSI 인증과 비건·글루텐프리 등 가치소비 기반 인증을 통합 관리하는 전략을 제시했다. 중동 수출과 직결되는 할랄 인증의 도축 방식과 공정 관리 기준도 구체적으로 설명했다.
유럽 시장 진출과 관련해서는 플라스틱 식품 용기 재생 원료 사용 확대에 따른 FCM 규정 개정과 대체식품 승인 절차, 라벨링 요건 등을 안내했다. 기업들이 사전에 확보해야 할 안전성 입증 기준도 함께 다뤘다. 설명회 현장에서는 해외 인증 전문가와의 1대1 상담을 통해 기업별 맞춤 대응 방안도 제공했다.
정부는 이번 서울 설명회를 시작으로 전국 순회 지원을 확대한다. 대전과 원주, 대구, 부산, 광주 등 6개 권역을 돌며 지역 특화 제품에 맞춘 인증 정보를 제공할 계획이다.
유법민 재경부 수출 플러스 지원단 부단장은 "식품 수출에 있어 해외인증은 단순한 선택이 아닌 시장 진입을 위한 필수 요소"라며 "전 세계적으로 확산되는 보호무역주의와 까다로워지는 규제 속에서 우리 기업이 글로벌 시장을 선점하도록 밀착 지원하겠다"고 강조했다.
서영진 국가기술표준원 해외인증지원단 단장은 "주요국 식품 규제는 기술적 기준을 넘어 탄소중립과 동물복지 등 가치 사슬 전반으로 확대되고 있다"며 "인공지능(AI) 기반 정보포털과 맞춤형 지원을 통해 인증 기간 단축과 비용 절감을 추진하겠다"고 전했다.
rang@newspim.com