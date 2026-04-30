하나금융, 중장년 재취업 '하나 JOB 매칭 페스타 in 부산' 개최

AI 핵심 요약beta
- 하나금융그룹은 29일 부산 벡스코에서 중장년 재취업 박람회 개최했다.
- 65개 기업이 참여해 채용상담과 현장면접 진행했다.
- AI 체험존과 커리어 코칭 등 지원서비스 제공했다.
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15개사 현장 면접으로 취업 기회 제공
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 하나금융그룹(회장 함영주)은 지난 29일 부산 벡스코(BEXCO)에서 중장년층의 재취업 지원 및 지역 사회 일자리 창출을 위한 '하나 JOB 매칭 페스타 in 부산'을 개최했다고 30일 밝혔다.
2024년부터 전국 주요 거점 도시에서 추진해 온 중장년층 재취업 박람회로, 중장년 구직자들의 재취업 기회 확대는 물론, 지역 중소기업이 우수한 인재를 채용할 수 있는 기회를 제공함으로써 구인난 해소에도 기여하고 있다.
부산에서는 올해 처음으로 개최됐으며 지역 강소기업을 비롯해 AI 전문기업, 사회적기업 등 총 65개 기업체들이 참여해 다양한 직무별 채용을 실시했다. 이 중 15개사는 현장에서 면접 부스를 운영해 구직자들에게 실질적인 채용 기회도 제공했다.
특히 중장년층의 AI 및 디지털 역량 강화를 위한 'AI 체험존'을 선보여 주목을 끌었다. 참가자들은 AI를 통해 자신의 경력과 적성을 정밀하게 분석하는 ▲AI 직무 진단을 비롯해 ▲AI 모의 면접 시스템 ▲AI 헬스케어 서비스 등 다양한 AI 기능을 직접 체험하는 시간을 가졌다.
또한 중장년 구직자들의 취업 경쟁력을 높이기 위해 부산고용센터와 연계한 맞춤형 커리어 코칭과 이력서 컨설팅 서비스도 제공됐다.
1인 크리에이터, 로컬 여행 가이드 등 중장년층이 새롭게 도전해 볼 만한 직업을 미리 경험해 볼 수 있는 '일자리 체험관'도 함께 운영해 현장 참여자들의 큰 호응을 얻었다.
이외에도 시니어 특화 브랜드 '하나더넥스트' 부스를 통해 재취업 이후의 삶을 고민하는 중장년층을 위한 은퇴설계, 자산관리, 상속ㆍ증여 컨설팅 등 차별화된 솔루션을 제공했다.
구직자 및 구인 기업을 위한 맞춤형 금융서비스를 지원하는 '하나은행 상담부스'도 별도로 마련해 참여자들의 높은 만족도를 이끌어냈다.
올해는 부산을 시작으로 광주, 수원, 대전, 인천, 서울 등 전국 주요 거점 도시에서 총 6회에 걸쳐 순차적으로 개최될 예정이다.
peterbreak22@newspim.com