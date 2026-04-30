금감원, 회계·변호사 등 전문·경력직 60명 채용

AI 핵심 요약beta
- 금융감독원이 30일부터 전문·경력직 채용 원서접수를 시작했다.
- 회계사·변호사·IT·AI·수사 등 10개 분야 총 60명 이내를 모집한다.
- AI·빅데이터 인력 확충과 불공정거래 수사 역량 강화를 목표로 한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 금융감독원(원장 이찬진)은 30일부터 내달 14일까지 전문‧경력직 채용 원서접수를 진행한다.
모집 분야는 회계사(15명 이내), 변호사(10명 이내), IT(10명 이내), AI 개발‧운영(2명 이내), 금융AI‧빅데이터(4명 이내), 수사(6명 이내), 디지털포렌식(1명 이내), 리스크관리(3명 이내), 보험계리(2명 이내), 금융회사 검사(7명 이내) 등 총 10개 분야다.
전문성과 현장경험을 갖춘 실무 인재를 확보해 감독역량을 강화하기 위한 채용으로, 특히 AI‧빅데이터 분야 전문인력을 확충해 금융권 AI 확산에 따른 감독수요에 적극 대응하고 금융감독 업무의 AI 전환을 가속화할 계획이다.
또한, 금융·경제·자본시장 불공정거래 수사 경력을 보유한 전문인력 보강을 통해 자본시장 불공정거래 조사 역량도 제고할 예정이다.
원서접수는 금감원 채용홈페이지에서 5월 14일 오후 5시까지 가능하며 서류전형(5월중)과 1·2차 면접전형(6~7월중) 등을 거쳐 최종 합격자를 발표할 예정(7월~8월중)이다.
peterbreak22@newspim.com