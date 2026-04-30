웰컴·KB저축은행, 1000억대 '車 부품 대출사기'…금감원 검사 착수

AI 핵심 요약beta
- 웰컴저축은행과 KB저축은행에서 자동차 부품 허위 매출채권을 이용한 대출 사기가 적발돼 미회수 피해액이 1000억원에 달했다.
- 부품업체들이 보험개발원 시스템을 악용해 허위 견적서를 작성하거나 금액을 과다 계상해 가짜 매출채권을 만들어 대출을 받아냈다.
- 금융감독원이 현장 검사와 전수조사에 나섰으며 웰컴저축은행은 이미 대손충당금 적립을 완료했다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 웰컴저축은행과 KB저축은행에서 자동차 부품 허위 매출채권을 이용한 대출 사기가 발생한 것으로 알려졌다. 미회수 피해액이 1000억원에 달하면서 금융감독원이 현장 검사 및 전수조사에 나섰다.
30일 금융권에 따르면 웰컴저축은행은 지난해 11월 자동차 부품 매출채권 담보대출에서 이상 징후를 포착하고 금감원에 자진 신고했다. 사고 인지 직후 해당 상품의 신규 취급을 전면 중단했으며, 피해 예상액인 약 900억원에 대해서는 대손충당금 적립을 모두 마친 상태다.
KB저축은행 역시 지난 1월 차주의 기망에 의한 대출 부실을 확인하고 약 45억원의 손실 금액을 공시하고 관련 법적 절차를 진행 중이다. 현재까지 두 은행의 대출 취급액 3000억원 중 미회수된 금액은 약 1000억원 규모로 추산된다.
이번 사기는 수입차 부품업체들이 보험개발원의 차량 수리비 산정 시스템(AOS)을 악용하면서 발생했다. 부품업체가 AOS를 통해 발급받은 견적서를 저축은행이 매출채권으로 인정해 운영자금을 대출해주고, 추후 보험사가 지급하는 보험금으로 대출금을 회수하는 구조다.
사기 업체들은 실제 부품 납품이 이뤄지지 않았음에도 허위 견적서를 작성하거나 금액을 과다 계상하는 방식으로 가짜 매출채권을 만들어 유동화 대출을 받아낸 것으로 드러났다. 일부 업체는 동일인 대출 한도 규제를 피하고자 다수의 특수목적법인(SPC)을 설립해 대출을 분산 신청하는 등 조직적으로 범행을 공모한 정황도 있었다.
금융감독원은 보고 직후 웰컴저축은행에 대한 현장 검사를 마무리했으며, 현재 KB저축은행을 대상으로 검사를 진행 중인 것으로 파악됐다. 또한 다른 저축은행에서도 유사 사고 여부를 확인하기 위해 전수조사를 실시했다.
eoyn2@newspim.com