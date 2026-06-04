환율 1530원 돌파…외환당국 "과도한 쏠림엔 즉시 대응"

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증시 급등에 따른 외국인 '리밸런싱' 물량이 달러 수급 자극

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 달러/원 환율이 장중 1530원선을 돌파하는 등 금융·외환시장 변동성이 확대되는 가운데 정부가 시장 상황 점검에 나섰다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 과도한 시장 쏠림에 대해 필요한 조치를 즉시 취하겠다고 밝혔다.

구 부총리는 4일 정부서울청사에서 신현송 한국은행 총재, 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장 등이 참석한 관계기관 합동 시장상황점검회의를 열고 최근 금융·외환시장 동향과 리스크 요인을 점검했다.

참석자들은 지난 5월 수출이 전년 동기 대비 53.2% 증가한 877억 5000만 달러를 기록하는 등 양호한 경기 흐름이 이어지고 있다고 평가했다. 국내 주식시장 시가총액도 약 5조 달러 규모로 인도를 제치고 세계 6위 수준에 올라서는 등 주식시장의 호조세가 이어지고 있다고 진단했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 4일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '시장상황점검회의'를 주재하고 있다. [사진=재정경제부]

다만 최근 신용거래융자 증가 등 차입을 통한 주식 거래가 확대되고 있는 만큼 관련 동향을 지속 점검하고 선제적인 리스크 관리와 투자자 보호에 만전을 기하기로 했다. 신용거래융자 규모는 지난해 말 27조 3000억원에서 지난 1일 기준 38조원으로 증가했다.

외환시장과 관련해서는 역대 최대 수준의 경상수지 흑자에도 불구하고 중동 전쟁과 외국인 주식 매도 지속 등의 영향으로 변동성이 확대되고 있다고 평가했다.

최근 국내 증시 상승에 따른 외국인 투자자의 일시적인 비중 조정(리밸런싱)과 차익 실현 등 수급 여건도 외환시장 변동성을 확대하는 요인으로 지목됐다. 실제로 외국인 국내 주식 보유 규모는 지난해 말 1312조원에서 지난 2일 기준 2991조원으로 늘었으며, 보유 비중도 32.9%에서 38.3%로 증가했다.

구 부총리는 "대외 불확실성이 높은 상황에서 불안 심리가 확산되지 않도록 높은 경계감을 갖고 시장 상황을 예의주시하고 있다"며 "과도한 쏠림에 대해서는 필요한 조치를 즉시 취할 것"이라고 말했다.

채권시장에 대해서도 최근 국고채 금리 변동성이 확대되고 있다고 짚었다. 글로벌 금리 흐름과 인플레이션 우려, 국내 금리 인상 기대 등이 금리 변동성을 키우고 있다는 설명이다.

이에 정부와 관계기관은 시장 상황을 면밀히 점검하고 시장참가자들과의 긴밀한 소통을 바탕으로 과도한 변동성이 발생할 경우 공조해 대응하기로 했다.

eoyn2@newspim.com