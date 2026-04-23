구윤철-신현송 첫 회동…"재정·통화 정책의 조화로운 운용"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중동전쟁발 불확실성에 정책공조

위기대응 넘어 구조개혁까지 협력

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 =구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관과 신현송 신임 한국은행 총재가 23일 첫 회동을 갖고, 고유가와 금융·외환시장 변동성에 대응하기 위한 정책 공조를 강화하기로 뜻을 모았다.

재정경제부는 이날 오전 구 부총리와 신 총재가 조찬을 겸한 회동을 가졌다고 밝혔다. 이번 만남은 신 총재 취임 이틀 만에 성사된 것으로, 양 기관 간 협력 관계를 다지기 위해 마련됐다.

[서울=뉴스핌] 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 23일 오전 서울 중구 은행연합회에서 신현송 신임 한국은행 총재와 조찬 회동에서 대화를 나누고 있다.[사진=재정경제부] 2026.04.23 photo@newspim.com

구 부총리와 신 총재는 최근 경제 상황에 대한 인식을 공유하고, 향후 정책 대응 방안에 대해 의견을 교환했다. 특히 중동전쟁 관련 불확실성이 이어지면서 고유가와 공급망 불안이 겹쳐 경기 하방 위험과 물가 상승 압력이 함께 커지고 있다는 점에 주목했다. 이에 따라 재정정책과 통화정책을 조화롭게 운용할 필요가 있다는 데 공감대를 형성했다.

금융·외환시장 안정과 관련해서도 협력 의지를 재확인했다. 시장 변동성에 공동 대응하는 한편, 외환시장 24시간 개장과 역외 원화결제 시스템 구축 등을 통해 원화 국제화를 적극 추진하고 금융·외환시장의 체질 개선에도 힘을 모으기로 했다.

이와 함께 당면한 위기 극복을 넘어 성장잠재력 확충과 양극화 해소, 경제·산업 구조개혁의 중요성에 대해서도 인식을 같이했다. 인공지능(AI), 녹색대전환, 초혁신경제 등 주요 과제의 추진 방향에 대해서도 의견을 나눴다.

이날 구 부총리는 한국은행이 연구 역량을 바탕으로 구조개혁 분야에서도 깊이 있는 분석과 정책 제언을 이어가 달라고 요청했다.

한편 구 부총리와 신 총재는 향후 시장상황점검회의 등 기존 채널을 통해 긴밀히 소통해 나갈 예정이다.

wideopen@newspim.com