시진핑, 오늘 김정은 만난다...트럼프와 약속한 '북한 비핵화'에 주목

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[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 시진핑(習近平) 중국 국가주석이 오늘 북한을 방문해 김정은 북한 국무위원장과 정상 회담을 진행한다.

시 주석은 8일 베이징을 출발해 평양에 도착하며, 김정은 위원장이 주재하는 환영 행사에 참석하고, 정상 회담을 진행하며, 공식 만찬을 함께할 예정이다. 그리고 다음 날인 9일 베이징으로 귀국한다.

시진핑 주석으로서는 올해 들어 처음으로 해외 순방에 나서는 것이며, 2019년 6월 이후 7년 만에 북한을 방문하게 된다. 김정은 위원장과는 지난해 9월 베이징에서 만난 이후 9개월 만에 다시 만나게 된다.

오늘 북중 정상 회담에서는 한반도 문제, 경제 협력 문제, 북중러 협력 사업 문제, 대미 협상 문제 등이 논의될 것으로 예상된다.

특히 북핵 문제에 대한 관심이 한껏 높아진 상태다. 지난달 시진핑 주석은 베이징에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 미중 정상 회담을 진행했으며, 미국은 이 자리에서 미중 양국이 북한 비핵화라는 공동 목표를 재확인했다고 발표한 바 있다.

하지만 시 주석 방북을 하루 앞둔 7일 북한은 김여정 북한노동당 부장 명의의 담화를 통해 "우리의 핵보유국 지위는 절대 불퇴의 한계선"이라고 못 박으며 핵 문제에 대해서는 결코 양보하지 않겠다는 입장을 분명히 했다.

시 주석으로서는 트럼프 대통령과 북한 비핵화에 동의했으면서도 김정은 위원장의 '핵무기 불퇴론'을 무시할 수 없는 상황인 셈이다.

또한 시 주석이 북미 대화 재개를 중재하는 어떤 방식으로 모색할지, 북미 대화 재개를 요청할지, 그리고 김정은 위원장은 어떤 반응을 보일지에도 관심이 모아지고 있다.

이 밖에도 이번 회담에서는 두만강 출해권 문제, 신압록강대교 개통, 접경 지역 협력 확대, 중국인의 북한 여행 등 경제 문제와 함께 문화·인문 교류 활성화 등도 의제로 오를 가능성이 제기된다.

[베이징 로이터=뉴스핌] 김정은 북한 노동당 총비서(왼쪽)와 시진핑 중국 국가주석이 지난해 9월 4일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 정상회담을 앞두고 악수를 하고 있다. 2025.09.04 wcn05002@newspim.com

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