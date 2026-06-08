美 전문가들 "시진핑, 북미대화 재개 역할 가능, 대북 영향력 여전"

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 시진핑(習近平) 중국 국가주석이 8일 북한을 방문할 예정인 가운데, 미국 전문가들이 이번 시 주석의 방문이 북미 대화 재개를 위해 일정 정도 역할을 할 수 있을 것이라는 전망을 내놓았다.

7일 미국 국영 방송 미국의소리(VOA) 중국판에 따르면 미국의 동북아 전문가들은 시진핑 주석이 김정은 북한 국무위원장과 북미 대화 재개를 논의할 것으로 관측됐다.

지난달 베이징에서 열린 미중 정상회담에서 시진핑 주석과 도널드 트럼프 미국 대통령이 북한과 관련된 대화를 나눈 것으로 전해진 바 있다. 때문에 이날 이뤄질 북중 정상회담에서 북미 협상에 대한 미중 간의 대화가 거론될 가능성이 높은 상황이다.

데니스 와일더 전 백악관 아시아 담당 선임보좌관은 VOA와의 인터뷰에서 "시 주석과 트럼프 대통령이 어느 정도 깊이에서 북한 문제를 논의했는지는 알려지지 않았다"면서도 "트럼프 대통령이 북미 협상 재개에 대한 관심을 시 주석에게 전달했을 가능성이 있다"고 설명했다. 이어 그는 "시 주석이 북미 대화 재개 과정에서 어떤 형태로든 역할을 할 수 있을 것"이라고 전망했다.

조셉 디트라니 전 6자회담 미국 차석대표는 "시 주석이 김정은 위원장에게 미국과의 대화를 권유할 수는 있겠지만, 적극적인 중재자 역할은 맡지 않을 것"이라고 전망했다.

북미 대화에 대해 미국은 북한의 비핵화를 위해 개최되어야 한다는 입장이며, 북한은 핵무기는 결코 포기하지 않겠다는 의지를 반복적으로 천명한 상황이다. 때문에 북미 대화 개최는 난이도가 높은 작업으로 평가된다.

시진핑 주석이 김정은 위원장에게 북미 협상을 권할 수는 있지만 북핵 포기를 압박할 수는 없을 것이라는 관측도 나온다.

에반스 리비어 전 국무부 동아태 담당 수석 부차관보는 "북중 관계는 물론 북러 관계, 그리고 북미 관계에서도 비핵화가 중요한 변수로 작용하던 시대는 이미 지났다"며 "북한이 핵무기를 체제 생존의 핵심 수단으로 규정하고 있는 만큼, 중국 역시 북한 비핵화를 현실적인 목표로 보지 않는다"고 설명했다. 북한이 핵보유국 지위를 기정사실화하고 있는 만큼, 중국 역시 이 같은 현실을 무시하기는 어렵다는 의미로 해석된다.

미국의 전문가들은 중국은 여전히 북한에 대한 상당한 영향력을 지니고 있으며, 최근 북러 관계가 진전됐다고 할지라도 북한에 대한 영향력은 중국이 러시아에 앞선다고 진단했다.

데니스 와일더 전 백악관 아시아 담당 선임보좌관은 "국경 무역과 식량 지원으로 인해 중국은 러시아보다 큰 영향력을 북한에 행사하고 있다"며 "북러 밀착에도 불구하고 중국의 대북 영향력은 여전히 우위에 있다"고 평가했다.

조셉 디트라니 전 6자회담 미국 차석대표 역시 "중국은 러시아보다 훨씬 많은 식량과 연료를 북한에 제공하고 있으며, 제재 회피와 유엔 안보리에서의 지원 등 다양한 방법으로 북한을 지원하고 있다"며 "중국의 북한에 미치는 영향력은 러시아가 대체할 수 없는 것"이라고 설명했다.

[베이징 로이터=뉴스핌] 김정은 북한 노동당 총비서(왼쪽)와 시진핑 중국 국가주석이 지난해 9월 4일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 정상회담을 앞두고 악수를 하고 있다. 2025.09.04 wcn05002@newspim.com

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