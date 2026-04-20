재경위, 신현송 한국은행 총재 후보자 인사청문보고서 채택

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21일부터 임기 시작

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국회 재정경제기획위원회가 20일 신현송 한국은행 총재 후보자에 대한 인사청문 경과보고서를 채택했다.

20일 국회에 따르면 재정경제기획위원회는 이날 오후 국회에서 전체회의를 열고 신 후보자에 대한 인사청문경과보고서 채택의 건을 가결했다. 지난 15일 인사청문회를 실시한 지 닷새 만이다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 신현송 한국은행 총재 후보자가 15일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 제434회 국회(임시회) 제03차 재정경제기획위원회 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.04.15 jk31@newspim.com

천하람 개혁신당 의원은 이날 전체회의에서 "여권법과 주민등록법 위반 행위가 있다"며 "이런 문제가 있어 한국은행 총재 청문회 역사상 처음으로 당일 채택이 무산되고 보류까지 됐다"고 말했다.

천 의원은 "이제라도 후보자가 법률 위반 소지가 있는 부분에 대해 사죄와 반성의 메시지를 내놔야 한다"고 강조했다. 또 "장녀가 대한민국 여권을 이용해 출국한 기록뿐 아니라 여권을 부정하게 재발급받은 부분도 보고서에 기재돼야 한다"고 덧붙였다.

임이자 재정경제기획위원장은 "천하람 의원의 지적은 중앙은행 총재의 도덕성 검증을 위해 충분히 검증할 가치가 있는 날카로운 지적"이라면서도 "다만 대내외 경제 상황이 엄중하기 때문에 한은 총재라는 직위에 공백이 있어서는 안된다는 점은 많은 의원들께서도 공감하는 부분"이라고 설명했다.

국회가 인사청문 경과보고서를 대통령에게 송부하면 대통령은 신 후보자를 한국은행 총재로 임명할 수 있다. 이창용 한국은행 총재는 이날 임기를 마치고 서울 중구 한국은행에서 이임식을 진행했으며, 신 후보자는 21일 취임할 예정이다.

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