[오늘날씨] 전국 대체로 흐림…강원·경상 오후 한때 소나기

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아침 최저 13~19도·낮 최고 21~27도



[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 8일은 전국이 대체로 흐린 가운데 일부 지역에는 새벽까지 비가 오거나 오후 한때 소나기가 내리겠다.

기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 오전까지 중국 발해만 부근에서 남동쪽으로 이동하는 기압골 영향을 받다가 오후부터 중국 산둥반도 부근에서 동쪽으로 이동하는 고기압 가장자리에 들겠다.

월요일인 8일은 전국이 대체로 흐린 가운데 일부 지역에는 새벽까지 비가 오거 오후 한때 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 사진은 우산을 쓴 시민들의 모습. [사진 = 뉴스핌DB] [사진 = 뉴스핌DB]

전국이 대체로 흐린 가운데 중부지방과 경상권에는 새벽까지 곳에 따라 비가 내리겠다. 강원산지와 경북북동산지·북부동해안, 울산, 경남중·동부내륙에는 오후부터 저녁 사이 곳에 따라 소나기가 내리겠다.

예상 강수량은 수도권 5mm 안팎, 강원내륙·산지 5~20mm, 강원동해안 5mm 안팎, 충청권 5mm 안팎, 경상권 5~20mm, 부산·울산 5mm 안팎이다.

소나기에 의한 예상 강수량은 강원산지, 경북북동산지·북부동해안, 울산, 경남중·동부내륙 모두 5mm 안팎이다.

아침 최저기온은 13~19도로 예상된다. ▲서울 17도 ▲인천 16도 ▲수원 17도 ▲춘천 15도 ▲강릉 17도 ▲청주 17도 ▲대전 17도 ▲전주 17도 ▲광주 17도 ▲대구 18도 ▲부산 19도 ▲울산 18도 ▲제주 19도다.

낮 최고기온은 21~27도로 예상된다. ▲서울 27도 ▲인천 24도 ▲수원 25도 ▲춘천 25도 ▲강릉 23도 ▲청주 25도 ▲대전 26도 ▲전주 24도 ▲광주 24도 ▲대구 26도 ▲부산 25도 ▲울산 24도 ▲제주 23도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~2.5m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음' 수준을 보이겠다.

jason14@newspim.com