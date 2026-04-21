신현송 한은 총재 취임…통화·금융·디지털·구조개혁 '4축' 제시

21일 공식 취임... "헌신할 기회 영광, 책임감 앞선다"

건전성지표 넘어 시장지표 적극 활용…'원화 국제화' 드라이브

"중앙은행도 변해야"…조직·정책 혁신 예고

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 =신현송 한국은행 총재가 21일 공식 취임하며 "우리 경제에 헌신할 기회를 갖게 되어 무한한 영광"이라고 밝혔다.

신 총재는 이날 오전 10시 서울 중구 한국은행 별관에서 열린 취임식에서 "주어진 책무를 생각하면 무거운 책임감이 앞선다"며 우리 경제 상황에 대해 "중동전쟁 이후 국제유가 상승으로 물가 상방압력과 경기 하방압력이 동시에 증대됐고 금융시장의 높은 변동성과 금융불균형 누증 위험도 지속되고 있다"고 진단했다.

이와 함께 취임 일성으로 ▲유연한 통화정책 운영 ▲건전성 지표 및 시장지표 적극 활용 ▲원화 국제화 및 디지털금융 활용도 제고 ▲한국경제 구조개혁 등 4가지 정책방향을 제시했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 신현송 신임 한국은행 총재가 21일 오전 서울 중구 한국은행 본부로 첫 출근을 하고 있다. 2026.04.21 jk3@newspim.com

신 총재는 우선 통화정책 운영과 관련해 "중동전쟁에 따른 공급충격으로 물가와 성장 경로의 불확실성이 한층 커진 만큼, 신중하고 유연한 통화정책 운영을 통해 물가안정과 금융안정을 도모해 나가야 한다"고 밝혔다.

이어 "정책변수간 복잡한 상충관계를 완화하기 위해 정책 수단을 재점검하고, 정부와는 필요한 부분에 대해 정책 공조를 해나가겠다"며 "시장과의 양방향 소통을 강화하면서 우리 실정에 맞는 커뮤니케이션 방안을 계속 고민해 나가겠다"고 피력했다.

두 번째 과제로는 금융안정 대응 체계의 전환을 제시했다. 각종 경제 지표를 적극 활용하겠다는 것이다.

신 총재는 "오늘날 금융시장은 은행과 비은행, 국내와 해외 부문 간 경계가 급속히 허물어지고 있다"며 "기존의 틀만으로는 금융시스템의 위험을 충분히 파악하고 대응하기가 어려워졌다"고 진단했다.

그러면서 "기존의 건전성지표와 함께 시장 가격지표의 움직임을 보다 적극적으로 활용하여 조기경보 기능을 강화해 나가겠다"며 "비은행 부문에 대한 정보접근성을 제고하고 금융기관의 부외거래, 비전통 금융상품 등으로 분석의 범위를 확장할 필요가 있다"고 밝혔다.

세 번째 과제로는 원화 국제화와 예금토큰 등 디지털 금융 대응을 꼽았다.

신 총재는 "원화의 국제화는 우리 경제의 위상에 걸맞은 통화 인프라를 갖추어 나가는 중요한 과제"라며 "외환시장 24시간 개장을 추진하고 역외 원화결제 시스템을 구축하겠다"고 밝혔다.

또 "프로젝트 한강 2단계 사업을 통해 CBDC와 예금토큰의 활용도를 높이고, 아고라 프로젝트 등 국제협력을 통해 디지털 지급결제 환경에서도 원화의 위상을 높여 나가겠다"며 "원화 국제화와 지급결제 혁신, 거시건전성 체계가 '삼각 축'을 이루어 시너지를 낼 수 있도록 정부와 함께 노력해 나가겠다"고 덧붙였다.

이창용 전 총재가 강조했던 구조개혁 역시 핵심 과제로 이어갔다.

신 총재는 "경제구조가 달라지면서 경제현실과 경제주체들의 인식 사이에 괴리가 커질 경우 통화정책의 파급경로에까지 영향을 미칠 수 있다"며 "구조적 요인이 통화정책과 별개의 영역이 아니라, 통화정책 운영의 중요한 일부라고 생각한다"고 피력했다.

이어 "한국은행이 이러한 과제에 대한 깊이 있는 연구와 정책 제언을 지속함으로써 우리 경제가 바람직한 방향으로 나아가는 데 기여해 나가겠다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 신현송 신임 한국은행 총재가 21일 오전 서울 중구 한국은행 본부로 첫 출근하며 취재진 질문을 받고 있다. 2026.04.21 jk3@newspim.com

특히 신 총재는 임직원들에 '변화'를 주문했다. 그는 "이 과제들이 성과로 이어지기 위해서는 조직의 운영방식 또한 그에 맞게 달라져야 한다"며 "한국은행 안의 여러 부문이 경계를 허물고 유기적으로 움직이기를 바란다"고 당부했다.

그는 "오늘날 실물과 금융, 국내와 해외경제는 서로 맞물려 움직이기 때문에, 직원 각자가 자신의 영역에 깊은 전문성을 가지면서도 다른 영역에 대한 이해를 넓혀 종합적 시각을 갖추는 것이 중요하다"며 "현실의 정책 문제에서 출발한 질문이 연구로 이어지고, 그 결실이 다시 정책의 설득력을 뒷받침하는 선순환이 자리 잡을 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.

디지털 기술 활용도 강조했다. 신 총재는 "업무방식 자체의 변화 없이는 의미 있는 생산성 향상을 기대하기 어렵다"며 "데이터 체계, 인력운용, 정보공유 등 조직운영 전반에 걸쳐 개선할 여지는 없는지 찾아나가겠다"고 했다.

또한 신 총재는 "한국은행이 국제사회의 논의에 보다 적극적으로 참여하고 기여하는 조직으로 나아가고자 한다"며 "K-점도표 등 한국은행의 정책적 경험과 축적해 온 연구가 BIS, IMF를 비롯한 국제 논의에서 의미 있는 기여로 이어질 수 있도록, 국내외 담론 형성에 적극 참여할 장을 마련해 나가겠다"고 피력했다.



아울러 신 총재는 "지금 우리 경제는 불확실성과 변화의 한가운데 서 있다"며 "한국은행이 신뢰의 중심으로 그 역할을 다한다면 우리 경제가 처한 어려움을 헤쳐나가는 데 큰 힘이 될 것"이라고 강조했다.

romeok@newspim.com