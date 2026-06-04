셀트리온, 자사주 1000억 소각 완료…연내 누적 2조원 규모 전망

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역대 최대 실적 기반 공격적 주주환원 지속 추진

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온이 약 1000억원 규모 자사주 소각을 마무리하며 주주환원 정책에 속도를 내고 있다. 연내 추가 자사주 소각까지 완료될 경우 누적 소각 규모가 2조원에 달할 전망으로, 국내 제약·바이오 업계 최대 수준의 주주환원 행보다.

셀트리온은 주가 안정 및 주주가치 제고를 위해 추진해온 약 1000억원 규모 자사주 소각 절차가 4일 변경상장을 통해 최종 반영됐다고 밝혔다.

셀트리온 전경 [사진=셀트리온]

이번 변경상장을 통해 최종 반영된 소각 물량은 총 48만8977주로, 이에 따라 셀트리온 발행주식총수는 약 2억2163만주 수준으로 감소하게 됐다.

이번 자사주 소각은 최근 공시한 약 1,000억원 규모 자사주 취득 및 전량 소각 계획의 이행 결과로, 발행주식수 감소에 따른 주당순이익(EPS, Earnings Per Share) 개선 및 주당 가치 상승 효과가 본격화될 것으로 기대된다.

셀트리온은 자사주 소각에 그치지 않고 추가적인 주주환원 정책도 지속 추진하고 있다. 회사는 앞서 1000억원 규모의 추가 자사주 취득을 결정하고 현재 취득 절차를 진행 중이며, 해당 물량까지 연내 소각될 경우 올해 누적 자사주 소각 규모는 약 2조원 수준에 이를 전망이다.

특히 최근 3년 누적 기준 자사주 소각 물량은 약 1,856만주로 현재 발행주식총수 기준 약 8.4% 수준에 달한다. 이는 국내 제약·바이오 업계 최대 수준의 주주환원 정책으로 평가된다.

셀트리온은 지난달 발표한 종합 시장 대응 대책 역시 속도감 있게 이행 중이다. 현재 약 1,092만주 규모 무상증자와 함께 회사 및 최대주주가 각각 1,000억원씩 총 2,000억원 규모 주식 취득 절차를 진행 중이며, 임직원들도 우리사주 청약을 통해 자발적 주식 매입에 참여할 예정이다.

이 같은 적극적 주주환원 정책은 견고한 펀더멘털과 미래 성장에 대한 자신감을 기반으로 한다. 셀트리온은 고수익 신규 바이오시밀러 판매 확대에 힘입어 올해 1분기 역대 최대 실적인 매출 1조1450억원, 영업이익 3219억원을 기록하며 수익성 개선을 입증했다.

또한 바이오시밀러 확대, 신약 개발, CDMO 사업 확장 등 중장기 성장 전략을 계획대로 추진하고 있으며, 이를 바탕으로 올해 연간 목표인 매출 5조3000억원 및 영업이익 1조8000억원 달성을 통해 성장성과 수익성을 동시에 강화해 나갈 계획이다.

셀트리온 관계자는 "연이은 자사주 소각과 추가 매입은 당사의 견고한 펀더멘털과 미래 성장에 대한 자신감이 반영된 결정"이라며 "주주환원 확대와 본업 경쟁력 강화를 동시에 추진해 지속 가능한 성장과 기업가치 제고를 실현해 나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com