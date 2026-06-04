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美 "나토서 역할 줄일 테니 유럽 동맹이 공군·해군 기여 확대하라"

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  • 미국은 3일 나토 내 미군 전력을 줄이고
  • 유럽 동맹국·캐나다에 공군·해군 증강을 요구했다
  • 나토는 안보 공백은 없다고 했으나 러시아에

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 미국은 현지시간 3일 북대서양조약기구(NATO, 나토) 내 미군의 역할을 일부 줄일 것이라며 유럽 동맹국과 캐나다에 공군 및 해군 전력을 확대해 그 공백을 메우라고 요구했다.

로이터 통신에 따르면 나토 유럽군 최고사령관이자, 미국 유럽사령부 사령관인 알렉서스 그린케위치는 이날 성명을 통해 "미국이 '나토 전력 모델(NATO Force Model)'에서 정한 유럽 투입 전력을 줄이고 다른 곳으로 재배치하기로 함에 따라, 유럽과 캐나다는 유인·무인 항공기와 해군 함정 분야에서 즉각 기여를 확대해야 한다"고 밝혔다.

이번 발언은 트럼프 행정부가 위기 시 나토에 투입 가능한 미군 전력을 축소하기로 결정한 데 따른 것이다. 미국은 이미 지난달 '나토 전력 모델'에 대한 자국 기여도를 줄이겠다고 동맹국들에 통보했다. 해당 모델은 전시 또는 위기 상황에서 신속히 투입할 수 있는 병력과 장비를 사전에 구성해 두는 체계다.

구체적인 감축 규모는 공개되지 않았지만, 로이터가 인용한 군 소식통에 따르면 공중급유기, 전투기, 무인기, 해군 함정 등 다양한 전력이 포함된다. 특히 F-15 및 F-15E 전투기는 약 3분의 1 감소한 99대로 줄고, MQ-4 및 MQ-9 리퍼 드론은 절반 수준인 12대로 축소될 전망이다.

그린케위치 사령관은 "나토 전력 모델은 그동안 미군 전력에 과도하게 의존해왔다"며 "이 구조는 변화가 불가피하다"고 밝혔다. 이어 "여러 전구에서 동시다발적 충돌이 발생할 가능성이 커진 상황에서, 미 전력의 재배치는 전략적 필수"라고 했다.

다만 나토 측은 이번 조치가 안보 공백으로 이어지지는 않을 것이라고 선을 그었다. 나토 대변인인 마틴 오도넬 대령은 "해당 분야는 이미 동맹국들이 충분한 역량을 보유하고 있거나 곧 확보할 영역"이라며 "각국이 보유 전력을 나토에 할당하기만 하면 된다"고 말했다.

우려의 목소리도 여전하다. 지난 2022년 우크라이나를 침공하며 영토 야욕을 드러낸 러시아에 잘못된 신호를 줄 수 있어서다. 미 국방부 고위 관료 출신인 짐 타운젠드 신미국안보센터(CNAS) 연구원은 "미국은 러시아의 압박을 받는 (유럽) 동맹국들에 대한 지지를 강화해야 할 시점인데, 오히려 전력을 줄이는 것은 부정적 메시지를 줄 수 있다"고 말했다.

북대서양조약기구(NATO·나토) 깃발 [사진=로이터 뉴스핌]

osy75@newspim.com

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