민주, 정원오·김부겸·김경수 패배에 "민의 무겁게 받아들여…더 노력하겠다"

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한병도 "정원오·김경수·김부겸·오중기 결실 맺지 못해 아쉬워"



[서울=뉴스핌] 송기욱 조승진 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표는 4일 6·3 지방선거 결과와 관련해 "민의를 무겁게 받아들이겠다"며 "더 유능한 민생 정당으로 거듭날 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

한 원내대표는 이날 오전 국회 원내대표회의실에서 열린 정책조정회의에서 서울시장 선거에 출마한 정원오 후보와 대구시장 선거에 출마한 김부겸 후보, 경남지사 선거에 출마한 김경수 후보, 경북지사 선거에 출마한 오중기 후보와 관련해 "간절히 네 후보의 당선을 바랐으나 끝내 결실을 맺지는 못해 아쉬움이 크다"며 이같이 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표가 4일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 정책조정회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.06.04 mironj19@newspim.com

한 원내대표는 "대구를 살려야 한다는 일념 하나로 헌신해주신 김부겸 후보, 2008년 이후 7번째 경북 도민의 마음을 두드린 오중기 후보께 존경과 위로의 말씀을 전한다"고 했다.

이어 "경남 대전환과 균형 발전 비전을 보여준 김경수 후보, 일 잘하는 서울시를 꿈꾼 정원오 후보도 정말 고생 많았다"며 "민주당은 후보들의 비전까지 끌어안고 더 나은 대한민국을 만드는 데 진력하겠다"고 강조했다.

그는 "이번 지방선거는 1995년 제1회 지방선거 이후 가장 높은 투표율을 기록할 만큼 유권자의 관심과 참여가 높았다"며 "변화를 향한 열망, 대한민국 대도약에 대한 염원, 이재명 정부의 성공을 원하는 주권자 국민의 열망을 확인했다"고 평가했다.

아울러 "민심 앞에 더 겸손하라는 질책, 신속하게 민생을 개선해내라는 국민의 준엄한 명령 또한 무거운 과제로 주셨다"며 "더 낮은 자세로 국민의 삶을 살피고 한 분 한 분의 목소리에 더욱 귀 기울이겠다"고 덧붙였다.

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