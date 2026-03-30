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우아한형제들, 고객정보 악용 사건 '개보위' 선제 신고…범죄조직 위장 취업에 엄중 대응

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개인정보보호위원회 신고…투명성 확보 주력
경찰 수사 협조 및 해당 외주업체 계약 해지 절차 착수
채용 기준 상향 및 위탁업체 상시 점검 등 관리 체계 '원점 재검토'

[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 배달의민족 운영사 우아한형제들이 외주업체에 위장 취업한 범죄조직의 고객 정보 악용 사건과 관련해 개인정보보호위원회(이하 개보위) 신고를 완료하고 사후 조치에 속도를 내고 있다. 수사가 진행 중인 상황에서 확인된 정보를 바탕으로 신속하게 행정 절차를 밟으며 대응에 나선 점이 눈에 띈다.

우아한형제들은 수사기관을 통해 정보 악용이 확인된 건에 대해 개보위 신고를 마쳤다고 30일 밝혔다. 이번 사건은 고객상담 외주업체에 위장 취업한 범죄 조직원이 정보를 악용한 정황이 드러난 데 따른 것으로, 회사는 사안의 심각성을 엄중하게 인식하고 있다는 입장이다.

주목할 점은 정보 조회 가능성이 파악된 고객들에게 개별 통지를 시작했다는 대목이다. 이는 수사가 진행중임에도 추가 피해를 예방하기 위해 기업이 취할 수 있는 보호 조치를 우선시한 것으로 풀이된다. 우아한형제들은 향후 수사 과정에서 드러나는 추가 피해나 요청 사항에 대해서도 즉각 대응하며 경찰 수사에 적극 협조할 방침이다.

사건이 발생한 외주업체에 대해서는 후속 절차가 진행 중이다. 우아한형제들은 해당 업체에 대해 고객 정보 관련 전수 감사를 실시했으며, 현재 계약 해지 절차를 밟고 있다. 위탁 관리 체계의 보완이 필요한 만큼 신속한 정리에 나선 셈이다.

재발 방지를 위한 관리 시스템 전반의 쇄신도 병행된다. ▲상담 인력 채용 기준 강화 ▲관리 실태 전수 조사 ▲내부 통제 시스템 보강 등을 통해 고객 정보 취급 보안 수준을 원점에서 재검토하고 전면 개선한다는 계획이다. 이는 단순한 사고 수습을 넘어 외주 관리 체계의 안정성을 근본적으로 확보하려는 방침으로 해석된다.

우아한형제들 관계자는 "고객 정보를 관리하는 주체로서 무거운 책임을 통감하며 피해를 입으신 고객과 플랫폼 이용자들께 진심으로 사과드린다"며 "수사 결과에 따른 후속 조치를 투명하게 공개하고, 다시는 이러한 일이 발생하지 않도록 안전하고 신뢰받는 서비스 환경을 구축하는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

우아한형제들 사옥 전경. [사진=우아한형제들]

ssup825@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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