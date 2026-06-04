카카오맵, 부산 '포트빌리지' 축제 현장 지도로 구현

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실시간 커뮤니티 기능 '현장톡' 첫 선

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오맵이 '포트빌리지 부산 2026' 축제 현장을 지도 위에 구현한 전용 서비스를 선보인다. 오는 21일까지 카카오맵 앱에서 검색하면 행사장 구조, 부스 위치, 팝업 공간 정보 등을 확인할 수 있다.

이번 행사에서는 신규 기능인 '현장톡'을 처음 선보인다. 현장톡은 축제 관련 정보와 현장 경험을 실시간으로 주고받을 수 있는 커뮤니티 기능으로 부스별 대기 현황이나 인기 메뉴 품절 여부 등을 자유롭게 공유할 수 있다.

카카오맵이 '포트빌리지 부산 2026' 축제 현장을 지도 위에 구현한 전용 서비스를 선보인다. [사진= 카카오]

카카오맵은 검색 기능도 강화했다. 검색 결과와 즐겨찾기 영역에서 운영 기간을 확인할 수 있으며 검색 필터에서 '진행 상태'와 '날짜' 기능을 활용해 원하는 축제 정보를 쉽게 찾을 수 있다.

진행 중이거나 예정된 축제는 지도 위에 표시돼 전국의 다양한 축제 정보를 확인할 수 있다.

카카오 관계자는 "축제 현장에서 필요한 공간 정보를 보다 직관적으로 전달하기 위해 노력했다"며 "앞으로도 오프라인 공간은 물론 현장에서 느낄 수 있는 경험까지 다양한 정보를 더욱 풍부하게 제공할 수 있도록 서비스를 고도화해 나갈 계획"이라고 말했다.

origin@newspim.com