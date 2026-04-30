국립중앙박물관, 카카오맵으로 '반가사유상' 위치 찾는다

AI 핵심 요약beta
- 국립중앙박물관이 30일 카카오와 카카오맵 내 실내외 지도 서비스를 시작했다.
- 층별 전시실 유물 위치와 야외 로드뷰, 이동편의시설 정보를 제공한다.
- 5월 2~31일 카카오프렌즈 벌룬 위치 확인과 배리어프리 기능을 강화한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
실내부터 야외 전시장까지 세부 정보 확인 가능
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 국립중앙박물관은 카카오와 함께 위치 기반 라이프 플랫폼인 카카오맵 내 실내·외 지도 서비스를 시작한다고 30일 밝혔다.
국립중앙박물관은 관람객들이 효율적으로 관람 동선을 계획하고 문화유산을 자유롭게 탐색할 수 있도록 박물관과 카카오가 협력해 지도 서비스를 개발했다.
특히 박물관 실내 공간에서 주요 전시물을 쉽게 찾고 관람할 수 있도록 하는 데 중점을 뒀다.
카카오맵 애플리케이션에서 국립중앙박물관을 검색하면 층별 전시관 정보를 한눈에 살펴볼 수 있다. 각 전시실의 주요 유물 위치와 상세 설명도 함께 제공한다. '반가사유상','백자 달항아리','대동여지도' 등 대표 소장품을 포함해 총 23개의 유물 정보를 확인할 수 있어, 이용자들은 지도를 활용해 보다 깊이 있는 관람을 할 수 있다.
또한 상설전시관을 비롯해 그동안 찾기 어려웠던 어린이박물관, 교육관, 도서관, 대강당 등 다양한 복합문화공간의 위치 정보도 추가해 관람 편의를 높였다.
박물관 야외 공간의 지도 기능도 강화했다. 거리 보기(로드뷰)와 길 찾기 정보를 최신화해 관람객들이 야외 지도를 따라 거울못과 석조물이 어우러진 도심 속 정원을 산책할 수 있도록 했다. N서울타워와 방탄소년단(BTS) 포토존에서 인증샷을 찍는 필수 방문 코스인 열린마당도 표시된다.
특히 가정의 달을 맞아 오는 5월 2일부터 31일까지 진행되는 '카카오프 렌즈와 국중박 보물찾기' 행사 기간 동안 반가사유상으로 분장한 '반가라춘상', 백자 달항아리로 변신한 '백자춘항아리'등 대형 벌룬의 위치를 야외 지도에서 확인할 수 있다. 특히 박물관 야외 공간에 설치된 대형 벌룬을 카카오프렌즈 아이콘으로 표현해 보는 재미를 더했다.
이와 함께 장애인 화장실, 수유실, 응급대기실은 물론 엘리베이터, 휠체어 리프트, 경사로, 이촌역으로 연결되는 지하보도 나들길 위치까지 이동 편의시설의 위치 정보 정확도를 강화했다. 촉각 체험물, 다감각 체험공간, 스마트 키오스크 등 다양한 체험 요소의 위치도 지도에서 확인할 수 있다.
향후에도 휠체어와 유아차 이용 관람객을 위해 이동 동선 확인 기능을 추가하는 등 서비스를 지속적으로 개선할 계획이다. 또한 국립중앙박물관 리플릿에 카카오맵 QR코드를 삽입해 방문객들이 보다 쉽게 지도를 이용할 수 있도록 할 예정이다.
유홍준 국립중앙박물관장은 "이번 실내·외 지도 서비스 도입은 국립중앙박물관이 디지털 기술을 통해 국민에게 한 걸음 더 다가가는 중요한 계기가 될 것"이라며 "특히 이동약자를 포함한 모든 관람객이 불편 없이 우리 문화유산을 향유할 수 있도록 '장벽 없는(배리어프리·barrier-free)' 박물관 환경을 지속적으로 구축해 나가겠다"라고 밝혔다.
alice09@newspim.com