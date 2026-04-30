고이즈미 日방위상, 6월 하순 방한...'셔틀 국방' 본격 가동

AI 핵심 요약beta
- 고이즈미 신지로 일본 방위상이 6월 하순 한국을 방문해 안규백 국방부 장관과 양자 회담을 갖는다.
- 양국은 6월 28일에서 29일 사이를 중심으로 일정을 세부 조율 중이며 이는 지난 1월 합의한 국방장관 상호 방문 연례화의 후속 조치다.
- 회담에서는 북한의 핵·미사일 위협 공동 대응과 한일·한미일 안보 협력 강화를 주요 의제로 다룰 전망이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
북핵 대응 및 방위 협력 강화 논의
[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 고이즈미 신지로 일본 방위상이 오는 6월 하순 한국을 방문해 안규백 국방부 장관과 양자 회담을 갖는 방안을 조율 중이다. 이번 방문이 성사되면 지난해 10월 고이즈미 방위상 취임 이후 첫 방한이 된다.
30일 요미우리신문과 아사히신문 등 일본 주요 언론은 복수의 정부 관계자를 인용해 한일 양국이 고이즈미 방위상의 6월 말 방한 일정을 세부 조율하고 있다고 보도했다. 아사히신문은 양국 정부가 6월 28일에서 29일 사이를 중심으로 일정을 검토하고 있다고 전했다.
이번 회담은 지난 1월 안 장관의 방일 당시 양측이 합의한 '국방장관 상호 방문 연례화'에 따른 후속 조치다. 당시 양국 장관은 국방 협력을 안정적이고 예측 가능하게 발전시키기 위해 '셔틀 외교' 형식의 정례 회담에 뜻을 모은 바 있다.
회담의 핵심 의제는 북한의 핵·미사일 위협에 대한 공동 대응과 한일·한미일 안보 협력 강화가 될 전망이다.
최근 북한이 러시아와의 군사적 밀착을 심화하며 탄도미사일 발사를 지속함에 따라, 양국은 이에 대한 강력한 억지력을 대외적으로 보여줄 필요가 있다는 데 공감하고 있다.
고이즈미 방위상은 방한 기간 중 군사분계선 시찰, 주한미군 기지 방문 일정도 검토하고 있는 것으로 알려졌다.
한일 국방 당국은 지난해 말 블랙이글스 급유 지원 문제 등으로 일시적인 정체기를 겪기도 했으나, 올해 초 안 장관의 방일을 계기로 급속히 관계를 회복하고 있다.
goldendog@newspim.com