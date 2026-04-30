신한카드, 솔라나와 스테이블코인·웹3.0 결제 생태계 구축 협약

AI 핵심 요약beta
- 신한카드가 30일 솔라나 재단과 스테이블코인 결제 기술 협력을 위한 업무협약을 체결했다.
- 양측은 고도화된 개념검증을 진행하며 블록체인 기반 결제 시나리오 구현과 기술 안정성을 검토한다.
- 전통금융과 탈중앙화금융을 결합한 하이브리드 금융 모델 개발을 신규로 추진할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한카드는 글로벌 블록체인 플랫폼 솔라나 재단과 스테이블코인 결제 기술 협력 및 웹3.0 결제 생태계 확장을 위한 전략적 업무협약 (MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다.
이번 협약은 지난해 박창훈 신한카드 사장과 릴리 리우(Lily Liu) 솔라나 재단 대표가 만나 논의한 결제 혁신 협력 방안을 구체적인 실무 과제로 수행하기 위해 마련됐다.
이날 김영일 신한카드 부사장과 루 인(Lu Yin) 솔라나 재단 APAC 사업개발 총괄 등 관계자들이 참석한 가운데 서울 중구 신한카드 본사에서 협약식을 가졌다.
양측은 지난해 완료한 PoC(개념 검증)를 바탕으로 올해 더욱 고도화된 PoC를 진행하며 다양한 분야의 상용화 가능성을 공동 연구한다. 솔라나 테스트넷을 활용해 고객과 가맹점 간의 결제 시나리오를 구현하고, 블록체인 네트워크의 기술적 안정성을 검토할 예정이다. 특히 고객 관점에서 이용 편의성을 점검해 서비스 활용 방안을 모색할 계획이다.
또한 웹3.0 생태계의 필수 인프라인 '비수탁형 월렛(Non-Custodial Wallet)'에 대해서도 추가 안정성을 검증한다. 비수탁형 월렛은 제3의 기관에 자산을 맡기는 방식이 아니라 사용자가 자산 제어권과 관리 권한을 직접 보유하는 방식이다. 외부 보안 위협으로부터 자산을 더욱 독립적으로 보호할 수 있어 최근 이용자들 사이에서 높은 관심을 받고 있다. 신한카드는 이러한 기술을 안정적으로 운영할 수 있는 환경을 살핀다. 이를 통해 이용자 자율성과 보안성을 동시에 확보할 계획이다.
이와 함께 전통 금융(TradFi) 인프라와 탈중앙화 금융(DeFi)의 효율성을 결합한 '하이브리드 금융 모델' 개발도 신규로 추진한다. 실물 거래 정보를 블록체인 네트워크와 안전하게 이어주는 '오라클(Oracle)' 기술을 활용해 신한카드 자체 디파이 서비스 환경을 구축할 계획이다. 이를 통해 스마트 컨트랙트의 실행 안정성과 시스템 모니터링 체계 등을 점검하여 차세대 금융 모델의 기술적 토대를 마련한다는 방침이다. 스마트 컨트랙트란 사전에 합의된 계약 조건을 블록체인상에 프로그래밍 코드로 기록해두고 해당 조건이 충족되면 제3의 중개인 없이 자동으로 계약이 실행되도록 하는 기술이다.
신한카드는 이번 공동 연구를 통해 확보한 기술력을 바탕으로 웹3.0 역량을 지속 강화해 나갈 예정이다. 또한 향후 관련 제도적 여건이 마련되는 시점에 발맞춰 실제 서비스 출시 등 구체적인 이행 방안을 검토할 계획이다.
신한카드 관계자는 "이번 협약을 통해 블록체인 기술의 실무 적용 가능성을 면밀히 검증하고 차세대 금융 모델을 선도적으로 탐색할 계획"이라며 "솔라나의 인프라와 신한카드의 노하우를 결합해, 향후 관련 법규 정비 시점에 맞춰 안전하고 편리한 결제 환경을 선보이도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com