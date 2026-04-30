한국투자증권, MMW CMA 비대면 가입 혁신금융 지정

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권은 30일 MMW CMA 비대면 가입 서비스가 혁신금융서비스로 지정됐다고 밝혔다.
- 영상통화 없이 디지털 기술로 투자상품 설명의무를 이행한다.
- 시각·청각·촉각 활용과 OX퀴즈 등으로 고객 이해도를 높이며 연내 도입한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자증권은 30일 MMW(Money Market Wrap) CMA 비대면 가입 서비스가 금융위원회로부터 혁신금융서비스로 지정됐다고 밝혔다.
기존에는 투자일임계약 특성상 비대면 가입 시 판매 직원의 영상통화를 통한 상품설명서 낭독이 필수였다. 이번 서비스는 영상통화 없이도 디지털 기술을 활용한 상호작용으로 투자상품 설명의무를 이행할 수 있다.
서비스는 시각·청각·촉각을 활용해 고객의 이해도를 높인다. 가독성 높은 레이아웃과 애니메이션, 음성 봇과 햅틱(진동) 기능을 결합해 중요 사항을 직관적으로 전달한다. 고객의 실질적 인지를 확인하는 인터랙션 기능도 강화했다. ▲'밀어서 동의하기' ▲이석 방지를 위한 '응답 타이머' ▲안면 탐지 기능 ▲설명 내용에 대한 'OX 퀴즈' 등을 통해 영상통화에 준하는 수준으로 설명의무를 이행한다.
매일 수익을 재투자하는 일복리 효과로 고객 수요가 높은 MMW CMA는 이번 서비스 도입으로 가입 절차가 간소화된다. 고객은 더 빠르고 안전하게 상품에 가입할 수 있으며, 필요 시 챗봇이나 상담직원 연결을 통해 실시간 상담도 가능하다.
한국투자증권은 연내 이 서비스를 도입할 예정이다.
dconnect@newspim.com