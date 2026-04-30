신한금융그룹, 최대 의결권 자문기관 ESG평가서 'Industry Leader' 선정

AI 핵심 요약beta
- 신한금융그룹이 30일 ISS 2026 ESG 평가에서 아시아 상업은행 유일 Industry Leader로 선정됐다.
- 전 세계 상업은행 321개사 중 5위를 기록하며 ESG 경영 성과를 인정받았다.
- 환경·사회 리스크 관리와 녹색금융 확대 노력을 높이 평가받았다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한금융그룹은 세계 최대 의결권 자문기관 ISS가 발표한 2026 ESG 종합평가에서 아시아 상업은행 가운데 유일하게 'Industry Leader'로 선정됐다고 30일 밝혔다.
ISS는 전 세계 주요 상장기업의 ESG 이행 현황에 대한 종합평가를 통해 글로벌 기관투자자들의 투자 판단과 ESG 리스크 관리에 중요한 참고지표를 제시하고 있다. 신한금융은 그동안 추진해 온 ESG 경영 성과를 인정받아 전 세계 상업은행 321개사 가운데 5위를 기록해 'Industry Leader'에도 선정됐다.
특히 ▲산업별 환경·사회 리스크 관리 가이드라인 구축 및 운영 ▲자산운용 및 자체 투자 전반에 ESG 기준 내재화 ▲정보보안 관리 체계 구축 ▲녹색금융 및 지속가능 서비스 확대 노력 등을 높게 평가받았다.
신한금융 관계자는 "이번 ISS ESG 종합평가 결과는 그룹 전반의 ESG 관리 역량과 실행력이 글로벌 최고 수준으로 인정받았음을 보여주는 의미 있는 성과"라며 "이번 결과를 출발점으로 삼아 ESG 체계를 한 단계 더 정교하게 운영해 나가겠다"고 밝혔다.
dedanhi@newspim.com