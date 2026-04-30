장동혁 "李, 체험학습 현장 부담 큰 상황에서 교사 탓...국민 갈등 부추겨"

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 국민의힘 대표가 30일 이재명 대통령의 체험학습 발언을 비판했다.
- 교사 형사책임 부담과 비용 증가를 외면했다고 지적했다.
- 정원오·전재수 후보 정책과 공정수당 도입도 공격했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 30일 이재명 대통령의 체험학습 발언과 관련해 "선생님들을 악마화하며 교육 현장의 현실을 외면하고 있다"고 비판했다.
장 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "대통령이 '선생님들이 책임을 안 지려고 소풍이나 수학여행을 안 간다'고 발언하며 애꿎은 교사들을 몰아세웠다"며 이같이 말했다.
장 대표는 "체험학습 중 사고가 발생하면 교사가 형사 책임을 질 수 있는 구조 때문에 현장에서 부담이 큰 상황인데, 이를 외면한 채 교사 탓으로 돌리고 있다"고 지적했다. 이어 "대통령 말대로 안전요원을 늘리면 2박3일 수학여행 비용이 60만원 수준까지 올라 형편이 어려운 학생들은 참여 자체가 어려워진다"고 주장했다.
그는 "현장의 반발이 커지자 교육부가 부랴부랴 대책 마련에 나섰지만, 대통령 한마디에 급조된 정책은 부실할 수밖에 없다"며 "교육 정책을 갈라치기식 접근으로 풀어서는 안 된다"고 말했다.
아울러 장 대표는 "국민 갈등을 부추기는 발언이 반복되고 있다"며 "정책은 충분한 검토와 사회적 합의를 거쳐 추진해야 한다"고 덧붙였다.
정원오 민주당 서울시장 후보의 교통정책에 대해서는 "교통을 물으니 자동차 공급을 줄이면 된다고 했다"며 "집이 좁다고 하니 살 빼라는 것과 같은 말"이라고 비판했다. 이어 "정원오 부동산 공급 대책은 부실한 이재명 정책의 복사판"이라며 "정작 중요한 보유세 인상과 장특공 폐지는 답변을 뭉개고 있다"고 지적했다.
장 대표는 "가장 심각한 서민 전·월세 대책은 보이지도 않는다"며 "명픽 정원오, 명팔로우가 될 게 뻔하다"고 말했다. 그러면서 "보유세 폭탄 투척하고 장특공 폐지 선봉에 나설 것"이라며 "정원오가 시장 되면 우리 서울시민들 내 집에서 쫓겨난다"고 강조했다.
전재수 민주당 부산시장 후보에 대해서도 "HMM 이전하겠다고 큰소리치는데 본사 이전하려면 노조 허락부터 받아야 된다"며 "바로 이 정권이 만든 노란봉투법 때문"이라고 비판했다. 장 대표는 "지금 HMM 노조는 총파업을 불사하며 격렬하게 반대하고 있다"며 "다 합의된 부산글로벌허브도시특별법도 통과를 못 시켰는데 HMM 부산 이전 제대로 해낼 수 있겠느냐"고 반문했다.
장 대표는 "까르띠에 받았냐는 질문에는 안 받았다 한마디를 못 한다"며 "통일교 뇌물 수사만 똑바로 하면 지금이라도 감옥 갈 사람"이라고 목소리를 높였다. 그러면서 "칸쿤 정원오와 일 잘하는 오세훈, 까르띠에 전재수와 검증받은 박형준, 정답은 이미 나와 있다"고 말했다.
이재명 정부의 공정수당 도입에 대해서는 "대통령이 비정규직이 더 많이 받는 것이 공정이라고 하니 후다닥 공정수당 만들어서 공공부문부터 월급 올려준다고 한다"며 "이미 프랑스에서 부작용이 더 많이 드러난 실패한 정책"이라고 지적했다.
이어 "국민 혈세가 들어가는데 제대로 된 검토도 논의도 없었다"며 "자영업자, 소상공인들은 최저임금 올려놔서 안 그래도 죽을 판인데 공정수당까지 도입되면 문 닫아야 한다고 분노하고 있다"고 전했다.
oneway@newspim.com