기계설비 발전계획, HVAC KOREA에서 논의

AI 핵심 요약beta
- 국토교통부가 14일 HVAC KOREA 포럼에서 기계설비 발전 기본계획을 논의한다.
- BIM, 디지털 트윈, AI 활용 전략과 운영 효율화 방안을 점검한다.
- 학계·산업계가 참여해 정책 방향과 기술 과제를 토론한다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 국토교통부가 기계설비 산업의 디지털 전환과 경쟁력 강화를 위한 중장기 전략을 추진하는 가운데, 관련 정책과 기술 방향을 논의하는 포럼이 열린다.
'HVAC KOREA Conference 2026'에서는 5월 14일 서울 코엑스에서 '제2차 기계설비 발전 기본계획'을 주제로 설비포럼이 개최될 예정이다.
이번 포럼은 기계설비 산업의 구조 고도화와 디지털 기반 전환 전략을 점검하는 데 초점을 맞췄다. 주요 의제로는 BIM, 디지털 트윈, 인공지능(AI) 등 기술을 활용한 설비 산업 전환과 운영 효율화 방안이 다뤄질 예정이다.
개회식에서는 대한설비공학회 회장과 국토교통부 관계자의 발언이 예정돼 있다. 발표 세션에서는 제2차 기계설비 발전 기본계획 추진 방향을 비롯해 BIM-MEP 고도화, 디지털 트윈과 AI 활용 전략, 설비 운영 단계 모니터링 및 성능 최적화 방안, 모듈화 기술 등이 소개될 예정이다.
종합 토론에는 학계, 산업계, 연구기관, 정부 관계자들이 참여해 정책 방향과 기술 과제를 논의한다.
포럼은 기술사 계속전문교육(CPD) 점수로 인정되며, 참가 신청은 5월 12일까지 공식 홈페이지를 통해 가능하다. 사전 등록자는 전시회도 함께 참관할 수 있다.
한편 '제11회 대한민국 기계설비전시회(HVAC KOREA)'는 5월 13일부터 15일까지 코엑스에서 개최될 예정이다.
whitss@newspim.com