[종합] LG엔솔, ESS 비중 20% 중반 확대…북미 5개 생산거점 구축

AI 핵심 요약beta
- LG에너지솔루션이 30일 1분기 실적설명회에서 매출 6조5550억원, 영업손실 2078억원을 기록했다.
- EV 수요 둔화 속 ESS 비중을 20% 중반까지 확대하며 사업 구조 전환을 가속화했다.
- 북미 5개 생산 거점 확보 및 연말까지 50GWh 이상 ESS 생산능력 구축을 추진 중이다.
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46시리즈 100GWh 신규 수주…원통형·차세대 배터리로 성장 동력 확보
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG에너지솔루션이 전기차(EV) 수요 둔화 속에서 에너지저장장치(ESS) 비중을 빠르게 확대하며 사업 구조 전환에 속도를 내고 있다. 북미 생산 거점을 5곳으로 늘리고 EV 라인을 ESS로 전환하는 등 공급 체계를 재편하는 동시에, 원통형 배터리 수주 확대를 통해 성장 동력 확보에 나섰다.
LG에너지솔루션은 30일 실적설명회를 열고 2026년 1분기 매출 6조5550억원, 영업손실 2078억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 2.5% 감소했으나 전 분기 대비 1.2% 증가했다. 영업이익은 전년 동기 대비 적자전환했으며 전 분기 대비 적자 폭이 확대됐다. 이번 분기 실적에는 북미 생산 보조금(IRA 세액공제 등) 1898억원이 반영됐다.
이창실 LG에너지솔루션 최고재무책임자(CFO)는 "북미 중심의 EV 수요 약세에도 ESS와 원통형 수요에 적극 대응하면서 매출이 전 분기 대비 증가했다"며 "ESS 비중이 전사 매출의 20% 중반까지 확대되며 의미 있는 성장을 이어갔다"고 설명했다. 다만 "북미 ESS 생산 기지 확대에 따른 초기 안정화 비용과 EV 파우치 물량 감소 영향으로 손익이 전 분기 대비 감소했다"고 덧붙였다.
사업별로는 신규 수주 확대를 통해 중장기 성장 기반을 강화했다. EV 부문에서는 46시리즈 배터리에서 100GWh 이상의 신규 수주를 확보하며 수주잔고를 440GWh 이상으로 확대했다. 오창 에너지플랜트에서 4695 제품 양산을 시작했으며, 올해 말에는 미국 애리조나 공장에서 4680과 46120 등 다양한 제품 양산에 돌입할 계획이다.
ESS 부문에서는 북미 전력망 프로젝트 공급계약을 추가로 체결했다. 해당 프로젝트는 2028년부터 공급될 예정이며 기존 제품 대비 총비용을 15% 이상 낮춘 차세대 리튬·인산·철(LFP) 배터리가 적용된다. 생산 측면에서는 테네시 공장에서 일부 EV 라인을 ESS로 전환하며 북미 5개 생산 거점을 확보했고, 연말까지 50GWh 이상의 ESS 생산능력을 구축할 방침이다.
시장 환경과 관련해 LG에너지솔루션은 에너지 안보 중요성과 현지화 정책 강화가 ESS와 EV 사업의 기회 요인으로 작용할 것으로 내다봤다. 특히 고유가 장기화 가능성과 공급망 불확실성 확대에 따라 전력망 안정 수요가 증가하면서 ESS 시장이 빠르게 성장할 것으로 전망했다. EV 역시 에너지 가격 상승과 자율주행 기술 발전을 배경으로 중장기 수요 확대가 예상된다고 밝혔다.
회사는 급변하는 시장 환경 대응을 위해 현금흐름 중심 경영과 투자 효율화에 나선다. 비핵심 자산 매각과 설비 활용도 제고를 통해 재무구조를 개선하고, ESS와 데이터센터 등 신규 수요 대응을 강화한다는 전략이다. 동시에 공급망 안정화와 차세대 배터리 기술 개발을 병행해 경쟁력을 높일 계획이다.
김동명 LG에너지솔루션 사장은 "배터리 산업이 새롭게 정의되는 변화의 시기에는 올바른 방향과 기회를 판단하는 것이 중요하다"며 "치밀한 전략과 실행력을 바탕으로 성장을 가속화해 미래 시장을 선점해 나가겠다"고 말했다.
syu@newspim.com