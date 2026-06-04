코인원, 한투·OKX와 디지털금융 동맹…"차세대 금융모델 선도"

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한투·OKX 각각 지분 20% 확보…차명훈 30% 유지하며 4자 주주체제 구축

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 코인원과 한국투자증권, 글로벌 가상자산 거래소 OKX, 컴투스홀딩스가 디지털 자산 생태계 구축을 위한 전략적 협력에 나섰다. 한국투자증권과 OKX가 새 투자자로 참여하면서 코인원은 4자 주주 체제를 기반으로 블록체인 기반 차세대 금융모델을 추진한다는 방침이다.

코인원과 한국투자증권, 글로벌 가상자산 거래소 OKX, 컴투스홀딩스 등 4사는 4일 오전 서울 여의도 코인원 사옥에서 공동 기자간담회를 열고 '블록체인 기반 차세대 금융 선도'를 목표로 한 비전 선포식을 개최했다. 이날 행사에는 차명훈 코인원 대표, 김성환 한국투자증권 대표이사, 송병준 컴투스홀딩스 의장, 스타 쉬(Stat Xu) OKX 대표 등이 참석했다.

왼쪽부터 김성환 한국투자증권 대표이사, 송병준 컴투스홀딩스 의장, 스타 쉬(Stat Xu) OKX 대표, 차명훈 코인원 대표. 4일 오전 코인원 본사에서 개최한 공동 기자간담회에서 4개사 대표가 비전선포문을 발표했다. 2026.06.04 romeok@newspim.com

이번 간담회는 지난달 29일 체결된 코인원 전략적 지분투자 계약을 계기로 마련됐다. 이번 투자에는 한국투자증권과 OKX가 코인원 지분을 나란히 20%씩 획득하며 새롭게 참여했으며, 이에 따라 코인원은 차명훈 대표를 중심으로 컴투스홀딩스, 한국투자증권, OKX가 함께하는 4자 주주 체제를 갖추게 됐다.

지분 구조는 차 대표가 30.36%로 최대주주 지위를 유지하고, 컴투스홀딩스가 24.54%, 한국투자증권과 OKX가 각각 20%씩 지분을 보유하는 방식이다. 한국투자증권과 OKX는 이번 투자로 코인원의 공동 3대 주주에 오르게 됐다.

4사는 이날 공동 선언문을 통해 "전통 금융과 혁신 기술의 경계를 허물고 디지털 자산 시장의 패러다임 전환을 이뤄내겠다"고 밝혔다. 각사가 보유한 금융, 글로벌 기술력, 콘텐츠·테크 역량을 결합해 제도권 내 디지털 금융 생태계를 확장하겠다는 구상이다.

먼저 한국투자증권은 자본시장에서 쌓아온 전통 금융 서비스 역량을 바탕으로 글로벌 디지털 금융 생태계의 새로운 기준을 만들어가겠다고 밝혔다. 단순 지분 취득에 그치지 않고 코인원과 디지털 금융 신사업을 적극 추진한다는 계획이다.

OKX는 글로벌 가상자산 시장에서 축적한 기술력과 운영 경험을 한국 시장에 접목해 국내 이용자들이 더 높은 수준의 디지털 금융 서비스를 이용할 수 있도록 기여하겠다는 방침이다.

컴투스홀딩스는 4사 연합의 파트너십을 기반으로 금융, 글로벌, 콘텐츠, 테크 분야의 시너지를 창출하겠다고 강조했다.

코인원은 주주사들과의 협력을 바탕으로 블록체인 기반 디지털 금융 인프라를 구축하겠다고 밝혔다. 토큰증권, 스테이블코인 등 디지털자산 법제화 논의가 진행되는 가운데 전통 금융과 블록체인 기술, 글로벌 운영 경험을 결합해 차별화된 경쟁력을 확보한다는 구상이다.

차명훈 코인원 대표는 "가상자산 시장의 주도권이 완전히 재편되는 중대한 변곡점에서 대한민국 최고의 금융 파트너인 한국투자증권, 그리고 글로벌 탑티어 자산 대상 플랫폼인 okx를 새로운 전략적 투자자로 맞이하게 됐다"고 말했다.

그러면서 "대규모 투자 유치 이후에도 차명훈 중심의 30%의 지분을 통해 경영의 연속성과 안정성이 확고하게 유지된다"며 "기존 2대 주주인 컴투스 홀딩스를 포함해 4개의 축이 완벽한 균형을 이루는 이 거버넌스 체계야말로 코인원이 시장에서 가장 안정적이고 책임감 있게 사업을 전개할 수 있는 강력한 엔진이 될 것이라고 확신한다"고 강조했다.

romeok@newspim.com