한국투자증권, '코인원' 지분 20% 확보…3대 주주 등극

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자증권이 가상자산 거래소 코인원의 지분을 약 20% 확보하며 3대 주주에 등극한다.

29일 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 코인원과 전략적 지분투자 계약을 체결하고, 디지털자산 생태계 구축 및 신성장동력 확보에 나선다고 밝혔다.

체결식은 이날 서울 여의도 코인원 본사에서 진행됐으며, 김성환 한국투자증권 사장, 차명훈 코인원 대표, 네테로 다이 OKX 글로벌 마켓 총괄 대표, 정철호 컴투스홀딩스 대표 등이 참석했다.

(왼쪽부터) 한국투자증권 김성환 대표, OKX 네테로 다이 글로벌 마켓 총괄 대표, 코인원 차명훈 대표, 컴투스홀딩스 정철호 대표가 29일 여의도 코인원 본사에서 진행된 코인원 투자 유치 계약 체결식에서 포즈를 취하고 있다. [사진=한국투자증권]

한국투자증권은 이번 계약으로 컴투스홀딩스가 보유했던 구주 6만8894주와 신규 발행 주식 9만716주를 포함해 총 15만9610주를 취득하게 됐다. 이에 따라 한국투자증권은 약 20%의 지분을 확보하며 차명훈 대표(30.36%), 컴투스홀딩스(24.54%)에 이어 코인원의 3대 주주로 올라서게 된다.

양사는 단순 지분투자를 넘어 디지털 금융 신사업을 적극적으로 공동 추진할 계획이라고 전했다. 토큰증권과 스테이블코인 등 디지털자산의 법제화 움직임에 맞춰 한국투자증권의 전통 금융 인프라와 코인원의 블록체인 기술력을 접목해 차별화된 경쟁력을 구축한다는 방침이다.

김성환 한국투자증권 사장은 "전통 금융의 경계를 넘어 블록체인 기반 디지털 금융 신사업으로 진출하는 첫걸음"이라며 "당사의 컴플라이언스 역량을 결합해 건전한 생태계를 구축하고, 혁신 금융 상품 출시와 스테이블코인 연계를 통해 글로벌 시장을 선도하는 키 플레이어로 도약하겠다"고 말했다.

차명훈 코인원 대표는 "이번 투자를 기점으로 블록체인 기반 디지털 금융 인프라라는 새로운 영역을 선점할 것"이라며 "금융당국과 적극적으로 소통하고 책임 있는 지분 구조를 확립해 가상자산이 신뢰받는 산업으로 안착하는 데 기여하겠다"고 강조했다.

rkgml925@newspim.com