한국투자증권·OKX벤처스, 코인원 20% 지분 취득…공동 3대 주주

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차명훈 대표 지분 30.36%·컴투스홀딩스 24.54%, 기존 경영권 유지

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 국내 최대 가상자산 거래소인 코인원은 29일 여의도 본사에서 한국투자증권 OKX벤처스, 컴투스홀딩스와 지분투자 계약 체결식을 진행했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 한국투자증권 김성환 대표, OKX 네테로 다이 글로벌 마켓 총괄 대표, 코인원 차명훈 대표, 컴투스홀딩스 정철호 대표(왼쪽부터)가 29일 여의도 코인원 본사에서 진행된 코인원 투자 유치 계약 체결식에서 포즈를 취하고 있다. [사진=코인원]2026.05.29 dedanhi@newspim.com

이번 투자에는 차명훈 대표와 컴투스홀딩스가 보유한 구주의 일부 및 신규 발행 주식이 포함된다. 한국투자증권과 OKX벤처스는 각각 코인원의 20%의 지분을 취득해 차명훈 대표(30.36%)와 컴투스홀딩스(24.54%)에 이어 공동 3대 주주로 자리하게 된다. 최대 주주인 차명훈 대표의 경영권은 변화 없이 유지된다.

이번 투자는 단순히 지분 취득에 그치지 않고, 주주사 간의 시너지를 극대화하는 비즈니스 협력의 확대를 목표로 한다.

한국투자증권은 전통 금융과 가상자산의 결합을 통해 디지털자산 생태계 구축 및 신성장동력 확보를 계획하고 있다. 이들은 디지털자산 법제화가 진행되는 가운데, 코인원의 블록체인 기술과 전통 금융 서비스를 결합해 차별화된 경쟁력을 확보할 예정이다. 또한, 금융사의 리스크 관리 체계 노하우를 전수해 코인원의 신뢰도와 거래 안전성을 높일 방침이다.

한국투자증권 김성환 대표는 "전통 금융을 넘어 블록체인 기반 디지털 금융 신사업으로 진출하는 첫 단계가 시작됐다"며 "각 회사의 독창적인 서비스와 혁신 기술을 결합해 강력한 비즈니스 시너지를 창출하겠다"고 밝혔다.

김 대표는 또한 "컴플라이언스 역량을 통해 건전한 디지털자산 생태계를 구축하고, 향후 토큰증권과 스테이블코인을 활용한 혁신 금융 상품 출시로 글로벌 시장에서 선도하겠다"고 강조했다.

OKX벤처스와의 파트너십을 통해 코인원은 글로벌 마켓 인사이트와 가상자산 시장에서 축적된 경험을 활용할 수 있게 됐다. 이를 통해 코인원은 사용자 보호와 리스크 관리 분야에서 안정성을 높이는 방안을 모색할 예정이다.

OKX 네테로 다이 글로벌 마켓 총괄 대표는 "한국은 세계에서 가장 발전된 디지털 자산 시장 중 하나로, 규제 체계가 잘 갖춰져 있다. 코인원에 대한 투자 결정은 이런 신념을 바탕으로 했다"며 "향후 협력을 통해 규제 준수 디지털 금융 서비스를 구축하기를 기대한다"고 말했다.

컴투스홀딩스의 정철호 대표는 "이번 전략적 투자가 코인원의 기업가치 상승에 기여할 것"이라며 "제도권 금융과의 협력을 통해 시너지 효과를 도모하겠다"고 말했다.

차명훈 대표는 "코인원과 시너지를 창출할 수 있는 최고의 파트너와 관계를 맺었다"며, "이번 투자를 통해 블록체인 기반 디지털 금융 인프라를 선도해 나가겠다"고 포부를 밝혔다. 그는 또한 "책임 있는 지분 구조를 통해 가상자산 산업의 신뢰도를 높일 것"이라고 강조했다.

한편, 4사는 다음 달에 공동 기자간담회를 열어 코인원 지분투자의 배경, 목표 및 기대효과에 대해 설명할 예정이다. 이후 자세한 사항은 별도로 공지할 계획이다.

dedanhi@newspim.com