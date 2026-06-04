소몬, 차세대 와이파이 할로우 무선 통신 신제품 라인업 출시

[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 산업용 통신 기기 제조사 소몬이 차세대 무선 통신 규격인 와이파이 할로우(Wi-Fi HaLow) 기술을 적용한 센서 데이터 수집 단말기 및 게이트웨이 라인업을 오는 7월 1일 정식 출시한다고 밝혔다. 이번 신제품은 스마트 팩토리와 스마트 시티 인프라 등 다수의 센서 데이터가 산재한 환경에서 실시간 데이터 수집과 전송을 지원하기 위해 개발됐다.

시스템 구성도 [사진=소몬 제공]

수집 단말기 제품군인 'Halow-S2' 시리즈는 RS-485 시리얼 통신을 통해 계측기 데이터를 확보한 후, 서브 기가헤르츠(Sub-GHz) 대역의 와이파이 할로우 무선 링크를 이용해 장거리로 데이터를 전송한다. 가혹한 산업 현장의 전파 간섭을 방지하기 위해 전기적 격리 기술이 도입됐으며 현장 상황에 맞춰 Halow-S2, Halow-S1A1, Halow-A2 등 총 3종의 라인업으로 세분화해 출시된다. 각 모델은 수신된 다중 데이터를 128바이트 단일 패킷으로 통합 송출하는 기능을 갖춰 무선 대역폭의 효율성을 높였다.

수집 단말기와 상위 시스템을 매개하는 'Halow-GW' 게이트웨이는 수신된 무선 데이터를 이더넷 망으로 변환해 클라우드 및 서버로 중계하는 역할을 한다. 하드웨어 통신 엔진을 탑재해 최대 8개의 소켓 통신을 동시에 제어할 수 있는 것이 특징이다.

HaLow Wi-Fi (802.11ah) + RS-485 2채널 무선 원격 데이터 단말 [사진=소몬 제공]

또한 제품 내부에 32킬로바이트(KB)의 내장 메모리를 장착하여 네트워크와 무선 환경 설정 정보를 영구 저장하도록 설계했다. 이를 통해 단전 등 돌발 상황이 발생하더라도 별도의 재설정 없이 시스템을 정상화할 수 있다. 외관은 비좁은 공간에도 장착이 용이한 외장 케이스와 직관적인 상태 표시 기능을 채택해 실무자의 작업 편의성을 고려했다.

소몬 관계자는 현장 수요에 맞춘 세분화된 단말기 라인업 구성을 통해 맞춤형 데이터 수집 및 관리 시스템 구축을 지원하고 산업 전반의 스마트화를 가속하겠다고 전했다.

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