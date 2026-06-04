네이버, 창작자 지원 프로그램 '메이트' 시작

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월 30만~1000만 원 지원, 연 200억 원 규모

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버가 4일 창작자 지원 프로그램 '네이버 메이트'를 시작했다.

이 프로그램은 블로그·카페·지식iN·프리미엄콘텐츠 등 네이버 UGC 서비스에서 활동하는 창작자 중 전문성을 갖춘 인물들을 선정해 지원하는 사업이다.

네이버가 4일 창작자 지원 프로그램 '네이버 메이트'를 시작했다. [사진= 네이버]

여행·라이프·테크 등 상위 10개 분야와 건강·육아·영화·자동차 등 하위 25개 주제에서 AI브리핑 인용 수를 기준으로 매달 약 3000명을 공개한다.

선정된 창작자에게는 프로필과 콘텐츠에 공식 앰블럼이 부여된다. 사용자들이 통합검색과 AI브리핑 등 네이버 서비스에서 해당 창작자의 콘텐츠를 더 쉽게 찾을 수 있도록 하기 위함이다.

지원금은 기본 활동비로 월 30만 원이 지급되며 상위 10개 분야 우수 창작자에게는 월 300만원, 각 분야 최상위 창작자에게는 월 1000만 원의 추가 지원금이 별도로 지급된다. 연간 약 200억 원 규모다.

네이버는 2026년 한 해 동안 베타 운영하며 창작자 의견을 수렴해 프로그램을 개선할 계획이다. 향후 클립 크리에이터까지 대상을 확대해 텍스트·이미지·영상 등 다양한 형태의 창작자들이 함께 성장할 수 있는 기반을 마련할 예정이다.

이일구 네이버 콘텐츠서비스 부문장은 "AI 시대에도 창작자들이 더 좋은 콘텐츠를 만들 수 있게 격려하며, 사람의 경험과 맥락이 담긴 양질의 콘텐츠가 꾸준히 생산되는 생태계를 강화해 나갈 것"이라며 "이 흐름이 다시 창작자의 영향력과 수익 강화로 이어질 수 있도록, AI와 시너지를 낼 수 있는 새로운 콘텐츠 방향을 본격 모색하며 좋은 창작자와 콘텐츠에 대한 전체 사용자들의 공감대를 만들어가는 여정을 이어가겠다"고 말했다.

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