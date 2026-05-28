네이버, 'AI 시대' 콘텐츠·창작자 생태계 5년간 1조 투자...AI 검색 'AI탭' 내달 출시

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 네이버가 인공지능(AI) 시대 데이터와 콘텐츠 전략을 공개하며 향후 5년간 1조원을 투자하기로 했다.

네이버는 28일 서울 중구 더플라자 호텔에서 미디어 라운드 테이블을 열고 AI 시대의 콘텐츠·창작자 생태계 활성화 전략을 발표했다.

김광현 최고데이터콘텐츠책임자(CDO)는 "AI 플랫폼 경쟁의 중심이 모델 성능에서 데이터 품질과 서비스 경쟁력으로 이동하고 있다"며 "25년 이상 쌓아온 독자적인 콘텐츠 생태계는 네이버의 가장 강력한 자산"이라고 말했다.

네이버 사옥 [사진=네이버]

네이버는 우수 창작자를 발굴하고 지원하는 새로운 펠로우십 프로그램 '네이버 메이트'를 시작한다. 블로그·카페·지식iN·프리미엄콘텐츠 창작자 중 AI 브리핑 인용수에 따라 매월 약 3000명을 선정한다. 선정된 창작자의 프로필과 콘텐츠에는 공식 앰블럼을 표시해 통합검색과 AI 브리핑 등 다양한 서비스에서 더 잘 발견될 수 있도록 한다. 네이버는 양질의 콘텐츠 제작을 독려하기 위해 인당 30만원~1000만원까지 총 200억원 규모의 활동비를 지원할 계획이다. 프로그램은 6월부터 시작되며 하반기에는 클립 창작자까지 확대될 예정이다.

네이버의 AI 검색 서비스도 확대되고 있다. 지난 3월 출시된 AI 브리핑은 월 3000만 명이 사용하는 핵심 검색 경험으로 자리 잡았다. 4월 베타 출시된 AI탭은 한 달 만에 누적 사용자 300만 명을 돌파했으며, 대화형 검색을 통해 깊이 있는 탐색과 실행 경험을 제공한다. 김상범 검색플랫폼 부문장은 "AI탭이 정식 출시되는 6월부터는 전체 네이버 사용자가 모바일과 PC 환경에서 대화형 검색을 활용할 수 있게 될 것"이라고 밝혔다.

네이버는 서비스에 최적화된 자체 언어모델(LLM), 100억 건에 달하는 데이터와 API 툴, 안정적인 서비스 운영을 위한 엔지니어링을 핵심 자산으로 꼽았다. 차세대 하이퍼클로바X 모델도 곧 적용될 예정이며, 6월 말에는 신규 버전 스마트렌즈를 선보일 계획이다.

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