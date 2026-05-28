[종합] 네이버 "AI 시대 경쟁력은 양질의 데이터…5년간 1조원 투입"

네이버 "AI 시대에는 통합 검색이 아닌 통합 에이전트"

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = "검색 알고리즘의 핵심은 좋은 창작자를 찾는 것입니다. 인공지능(AI) 시대에도 이 원칙은 변하지 않는다고 생각합니다. 네이버는 앞으로 5년간 1조원 규모의 투자로 AI 시대에 네이버와 창작자가 함께 성장하는 생태계를 만들어 가겠습니다"

28일 서울 중구 더플라자 호텔에서 열린 미디어 라운드 테이블에서 김광현 네이버 CDO(최고데이터콘텐츠책임자·Chief Data & Contents Officer)는 이와 같이 밝혔다.

네이버는 28일 서울 중구 더플라자 호텔에서 'AI 시대 네이버의 데이터·콘텐츠 전략'을 주제로 미디어 라운드 테이블을 진행했다. [사진=송은정 기자]

김 CDO는 모델 성능이 상향 평준화된 인공지능(AI) 시대에 양질의 데이터 가치가 더욱 높아지고 있으며 이를 기술과 서비스를 통해 실제 사용자 경험을 연결하는 것이 핵심 경쟁력이라고 발표했다.

또한, 네이버가 구축해온 콘텐츠 생태계와 서비스 경험이 AI 경쟁력의 근간이 될 것이라고 강조하며, 새롭게 공개한 창작자 펠로우십 프로그램과 제휴 확대 등을 통한 콘텐츠 자산 확장 및 AI 경쟁력 강화 계획을 공유했다.

네이버는 올해 신규 창작자 펠로우십 프로그램 '네이버 메이트'를 시작한다. 사용자 생성 콘텐츠(UGC) 서비스 전반에서 전문성과 다양성의 가치로 콘텐츠 생태계를 풍부하게 하고 있는 우수 창작자 중 약 3000명을 AI 브리핑 인용 수에 따라 매월 공개한다.

'네이버 메이트' 창작자의 프로필과 콘텐츠에는 공식 앰블럼을 표시해, 통합검색, AI 브리핑 등 네이버의 다양한 서비스에서 창작자의 콘텐츠가 더욱 잘 발견될 수 있는 환경을 제공한다. 아울러, 양질의 콘텐츠 제작을 독려하기 위해, AI 브리핑 인용 수에 따라 인당 30만 원~1000만 원까지 총 200억원 규모의 활동비를 지원한다.

네이버 메이트는 6월부터 블로그·카페·지식iN·프리미엄 콘텐츠 창작자를 대상으로 시작, 하반기에는 클립 창작자까지 확대할 예정이다. 네이버는 올해 연말까지 프로그램을 베타로 운영하며, AI 탭 답변 인용 반영, 지원 대상 및 규모 확대 등 단계적으로 고도화할 계획이다.

또한 네이버는 향후 5년간 1조원을 투자해 AI 환경에 최적화된 창작자 생태계를 확장한다. 네이버 창작자가 더 좋은 콘텐츠를 만들고, 그것이 다시 네이버 AI 경쟁력으로 이어지는 선순환 구조를 구축해 나간다는 방침이다.

김상범 검색 플랫폼 부문장은 네이버 AI 검색의 핵심 자산과 서비스 방향성에 대해 발표했다. 김 부문장은 네이버 AI 검색을 뒷받침하는 핵심 자산으로 ▲프로덕트 네이티브 거대언어모델(LLM) ▲Data & Tool ▲하네스 엔지니어링을 제시했다.

프로덕트 네이티브 LLM은 모든 작업을 범용적으로 수행하는 거대 모델을 키우는 방식과 달리, 실제 서비스 시나리오에서 출발해 서비스 특성에 최적화된 LLM을 구축하는 전략이다. 프로덕트 네이티브 LLM은 학습 데이터 구축 단계부터 타깃 서비스 중심의 설계가 이뤄지고, 서비스 출시 이후에는 실제 이용 과정에서 축적되는 이용자 반응 데이터와 피드백을 바탕으로 지속적으로 업데이트되는 것이 핵심이다. 단순히 범용 성능 경쟁에 집중하는 것이 아니라, 검색·쇼핑·로컬 등 실제 사용자 시나리오 안에서 더 자연스럽고 정교한 사용자 경험을 구현하는 데 초점을 맞추고 있다.

김 부문장은 "네이버는 검색부터 상품 구매, 장소 예약까지 실제 사용자 행동이 유기적으로 연결되는 세계적으로 드문 플랫폼"이라고 강조했다. 이어 "검색·콘텐츠·커머스·로컬 서비스 전반에서 축적되는 방대한 사용자 데이터와 서비스 경험은 AI 시대 네이버의 핵심 경쟁력이자, 프로덕트 네이티브 LLM을 지속적으로 서비스에 최적화할 수 있는 기반"이라고 설명했다.

이어 "네이버는 일상생활 전반을 아우르는 다양한 서비스에서 이용자 동선을 파악하고 있으며, 이를 통해 사용자의 성향을 입체적으로 이해할 수 있다"며 "그 중심에는 콘텐츠가 있고, 쇼핑이나 로컬 같은 서비스 영역 역시 네이버만의 중요한 경쟁력"이라고 말했다.

네이버가 AI 브리핑과 AI 탭을 통해 AI 검색 서비스의 경쟁력을 빠르게 고도화하고 있다는 점도 강조했다. 2025년 3월 출시된 AI 브리핑은 가장 빠르고 정확하게 궁금증을 해소하며 월 3000만명이 사용하는 네이버의 핵심 검색 경험으로 자리 잡았다. 이어 지난 4월 베타 출시된 AI 탭은 한 달 만에 누적 사용자 300만명을 돌파했다. AI 탭은 오는 6월 모바일 검색창에 적용되며, 네이버 전체 사용자 대상으로 확대될 예정이다.

네이버는 올해 6월 네이버 서비스 특성에 맞게 고도화한 하이퍼클로바X 모델을 AI 탭을 시작으로 네이버 일부 서비스에 순차 적용할 계획이다.

네이버에는 100억 건에 이르는 상품·업체 정보 데이터베이스(DB)와 이용자 리뷰, UGC 데이터 등 생활 밀착형 콘텐츠가 축적돼 있다. 네이버는 생활 밀착형 데이터와 서비스 응용프로그램인터페이스(API)를 보유하고 있는 만큼, 이용자의 복합적인 조건을 이해하고 이를 서비스 내 실행 흐름으로 연결하는 데 차별화된 경쟁력을 갖는다.

네이버는 6월 정식 출시를 기점으로 예약 가능 시간대 확인, 지도 기반 장소 정보 제공 등 버티컬 서비스 연계를 강화하고, 내돈내산 블로그 후기, 주제별 카페 콘텐츠, 호텔 정보, 실시간 항공권 정보 등 생활 밀착형 데이터를 AI 탭 답변에 폭넓게 반영해 나갈 계획이다.

아울러 네이버는 6월 말 신규 버전 스마트렌즈를 선보일 예정이다. 카메라로 촬영해 정보를 빠르게 확인하고 실행까지 연결하는 서비스로, AI 브리핑 및 AI 탭과 강력한 시너지를 발휘할 것으로 기대된다.

김 CDO는 "AI 시대에는 단순 통합검색이 아니라 통합 에이전트 형태로 발전해 네이버의 다양한 서비스 안에서 사용자가 원하는 것을 수행하게 될 것"이라고 강조했다.

이어 "AI 시대에도 네이버의 저력은 변하지 않을 것"이라며 "앞으로도 AI 시대에 꾸준히 성장할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.

yuniya@newspim.com