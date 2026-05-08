네이버, 디지털 보증서 렌탈형까지 확대

AI 핵심 요약beta
- 네이버가 8일 디지털 보증서 서비스 '네이버 컬렉션' 기능을 확대했다.
- 상품 특성 맞춤 보증서 형식과 렌탈형 보증서 기능을 추가했다.
- 판매자는 이미지·표·동영상 삽입 가능하며 템플릿도 다양화했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버는 디지털 보증서 서비스 '네이버 컬렉션'의 기능을 확대했다고 8일 밝혔다. 상품 특성에 맞는 보증서 형식 지원과 렌탈형 보증서 기능을 새로 추가했다.
'네이버 컬렉션'은 종이 보증서 대신 디지털 보증서를 발급해 네이버앱에 보관하고 보증기간 중 A/S 접수가 가능한 서비스다. 삼성전자, LG전자, 코치, 바이레도, 리델 등 1천 개 이상의 브랜드스토어에서 약 600만 건 이상을 발송했다.
이번 업데이트로 판매자는 보증서 유의사항 영역에 이미지, 표, 동영상 링크 등을 삽입할 수 있게 됐다.
패션 브랜드는 표 형식으로 세탁법과 성분, 스펙 등을 소개하고 링크를 통해 이벤트나 공식 케어 페이지로 연결할 수 있다. 소모품, 화장품, 가전, 패션 등 상품별 선택 가능한 템플릿도 추가됐다.
렌탈형 보증서는 계약번호, 계약 일자, 의무사용기간 등이 자동으로 표시되며 렌탈 기간 종료 후 제품 인수 시 구매 보증서로 자동 변환된다.
네이버 관계자는 "판매자와 구매자의 의견을 반영해 템플릿을 다양화하고 기능을 개선했다"며 "신뢰할 수 있는 브랜드만 이용 가능한 서비스로 고객 관리와 신뢰도 높은 판매 환경을 구축하려는 중소기업들에게도 호응을 얻고 있다"고 전했다.
origin@newspim.com