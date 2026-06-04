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마약 감정 14만건 역대 최다…10대 '액상형 합성대마' 남용 비상

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  • 국과수는 4일 마약류 감정백서 2025를 발간해 지난해 감정 건수가 14만건을 돌파했다고 밝혔다
  • 전체 감정 건수는 전년보다 10% 늘었고 합성대마·케타민 등 신종 마약과 10대 액상 합성대마 남용이 두드러졌다고 했다
  • 메트암페타민·합성대마·케타민 등 혼합 투약 사망과 동물용 마취제 남용이 증가해 신종 마약 대응과 감시 강화가 필요하다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

신종 마약류 비중 31.5% 급증…국과수, 마약류 감정백서 발간

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 지난해 국내 마약류 감정 건수가 14만건을 돌파하며 역대 최대치를 기록한 가운데, 10대 청소년층의 액상형 합성대마 남용이 심각한 수준인 것으로 나타났다.

행정안전부 국립과학수사연구원(국과수)은 국내 마약류 남용 실태와 신종 마약류 유통 동향을 담은 '마약류 감정백서 2025'를 발간했다고 4일 밝혔다.

마약류 감정백서 2025 표지. [자료=행안부]

국과수에 따르면 지난해 마약류 감정 종수는 총 14만775건으로 집계됐다. 소변 감정 2만6350건, 모발 감정 3만5993건, 압수품 감정 7만8432건으로, 기존 최대 기록이었던 2023년보다 약 10% 증가했다.

특히 압수품 감정 비중이 크게 늘면서 수사기관이 단순 투약자 적발을 넘어 유통 조직 검거와 공급망 차단에 수사력을 집중하고 있는 것으로 분석됐다.

압수품 가운데 메트암페타민(필로폰)이 52.7%로 가장 큰 비중을 차지했지만, 신종 마약류 비중도 31.5%에 달했다. 신종 마약류 중에서는 합성대마류가 15.1%, 케타민이 10.6%를 차지하며 주요 남용 물질로 확인됐다.

특히 10대 청소년층에서 신종 마약류인 합성대마 남용이 두드러졌다. 지난해 10대 합성대마 적발 건수는 364건으로 전 연령대 가운데 가장 높은 수준을 기록했다.

국과수는 속칭 '브액'으로 불리는 액상형 합성대마가 일반 전자담배 카트리지와 외형이 유사해 청소년들이 쉽게 접근할 수 있는 점을 우려했다. 전자담배 형태로 유통되면서 초기 마약 유입 통로로 악용되고 있다는 분석이다.

신종 환각제 확산도 새로운 위험요인으로 지목됐다. 국과수는 지난해 케타민과 유사한 환각 효과를 내는 펜사이클리딘(PCP) 계열 신종 물질 3종을 세계 최초로 규명하고 검출하는 성과를 거뒀다.

국과수가 최초로 확인한 물질은 플루오로-2-옥소-PCPr(fluoro-2-oxo-PCPr), 2-옥소-PCP(2-oxo-PCP), 플루오로-2-옥소-PCiP(fluoro-2-oxo-PCiP) 등 3종이다.

다종의 마약을 함께 투약하는 '혼합 투약'에 따른 사망 위험도 커지고 있는 것으로 나타났다. 지난해 메트암페타민 중독 사망자는 33명으로 집계됐으며, 합성대마와 MDMA, 케타민, 신종 PCP류 등을 함께 투약해 복합 독성으로 사망하는 사례도 잇따랐다.

또 프로포폴 등 수면마취제 규제가 강화되자 동물용 마취제인 메데토미딘의 불법 유통과 남용 사례도 확인됐다. 국과수는 동물용 마취제가 인체 안전성이 검증되지 않아 호흡 억제나 심정지 등 치명적인 부작용을 유발할 수 있다고 경고했다.

이봉우 국립과학수사연구원장은 "과거 메트암페타민(필로폰) 위주였던 마약 범죄가 이제는 케타민, 합성대마 등의 신종 마약류로 다변화되고, 남용 연령층 또한 급격히 낮아지고 있다"며 "이번 백서를 통해 최신 분석 기법 고도화와 감시 체계 강화 등 신종 마약류 대응 기반이 한층 더 공고해질 것으로 기대한다"고 말했다.

 

abc123@newspim.com

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