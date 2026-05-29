복지부, 마약류 중독 치료·재활 전문인력 80명 규모 양성

AI 핵심 요약beta
- 보건복지부는 29일 인천참사랑병원을 찾아 마약 중독 치료 현장을 점검했다
- 정부는 마약 중독 치료비 예산을 늘리고 권역치료보호기관을 11개소로 확대했다
- 복지부는 올해부터 중독 치료·재활 전문인력 80명을 양성해 지역사회 치료 역량을 강화할 계획이다
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"사법, 치료, 재활 촘촘하게 이을 것"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 보건복지부가 올해 마약류 중독 치료·재활 전문인력 80명을 양성해 지역사회 중독 치료 역량 강화에 속도를 낸다.
정은경 복지부 장관은 29일 오전 10시 인천광역시에 위치한 인천참사랑병원을 방문해 마약류 중독 치료와 지역사회 사례관리 현장을 점검하고 현장 종사자 등과 간담회를 가졌다.
복지부는 마약류 중독 치료비 지원 예산을 지난해 7억2000만원에서 올해 13억5000만원으로 늘렸다. 권역치료보호기관도 2개소 추가 지정해 전국 11개소로 확대 운영하는 등 지역사회 중심의 중독 치료 기반을 확충하고 있다.
앞으로 복지부는 정신건강간호사, 정신건강사회복지사 등 현장 실무 중심으로 '중독 치료·재활 전문인력'을 양성해 지역사회 중독 치료 역량도 강화할 계획이다. 올해부터 80명을 목표로 전문인력 양성과정을 운영한다.
정 장관은 인천참사랑병원의 중독 치료시설을 둘러보고, 병원이 위탁운영 중인 계양구 중독관리통합지원센터의 사례관리 지원 현황도 함께 점검했다. 간담회에서는 중독 치료·재활 현장에서 활동하고 있는 의료진 등이 참석해 현장의 어려움과 지원 필요사항을 공유했다.
정 장관은 "마약 중독 환자들이 건강한 일상으로 복귀할 수 있도록 돕는 현장의 역할이 무엇보다 중요하다"며 "오늘 현장에서 주신 의견을 토대로 사법과 치료·재활이 촘촘하게 이어질 수 있도록 연계 체계를 강화하고, 환자들이 적기에 치료받을 수 있는 인프라를 확대해 실효성 있는 지원체계를 마련할 것"이라고 강조했다.
sdk1991@newspim.com