IBK기업은행, 신·기보와 생산적 금융에 1조5000억원 금융지원

포용금융에 5000억원, 생산적금융에 1조원 지원

중소기업에 1.3%포인트 금리 감면, 초년차 보증료 지원

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = IBK기업은행은 신용보증기금 및 기술보증기금(이하 신·기보)과 금융지원 업무협약을 체결하고 총 1조 5000억 원 규모의 금융지원 방안을 4일 발표했다.

[사진= IBK기업은행]

기업은행은 이번 협약에 따라 포용금융에 5000억 원, 생산적금융에 1조 원을 지원할 계획이다. 이를 통해 정책 사각지대에 있는 중소기업과 미래 성장 잠재력을 가진 우량 기업의 성장을 동시에 도모하겠다는 방침이다.

포용금융의 지원 대상인 중소기업에는 최대 1.3%포인트(p)의 금리 감면과 함께 초년차 보증료를 전액 지원한다. 또한, 생산적 부문에서 활동하는 중소기업에게는 최대 1.3%p의 금리 감면과 2년간 최대 0.8%p의 보증료 지원이 제공될 예정이다.

기업은행 관계자는 "이번 협약은 정책 사각지대 중소기업과 미래 성장 기업을 위한 종합 지원책"이라며 "중소기업이 지속 가능한 성장 동력을 확보할 수 있도록 지원할 것"이라고 말했다.

dedanhi@newspim.com