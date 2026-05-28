IBK기업은행, 전 직원 참여 AI 혁신 프로그램 진행…253개 아이디어 제출

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행이 26일 AI Agent 경진대회 본선 부트캠프를 열었다.
- 부트캠프에는 관리자급도 참여해 전사 AI 역량 강화를 다졌다.
- 253개 아이디어 중 20개팀이 구현했고 6월 18일 최종 6팀을 가린다.
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6월 18일 'AI Day'서 최종 상위 6개 팀 선정
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = IBK기업은행은 26일 'AI Agent 경진대회 본선 부트캠프'를 개최했다고 밝혔다.
이번 부트캠프는 전 직원이 참여하는 AI 혁신 프로그램인 'IBK AI 붐업 페스타(Boom-Up Festa)'의 중요한 과정으로 26일부터 27일까지 1박 2일간 진행됐다. 특히, 부점장 및 팀장급 관리자들도 참가해 조직 전체의 AI 역량 강화 의지를 나타냈다.
AI Agent 경진대회에는 총 253개의 아이디어가 제출됐고, 주제는 ▲지점 업무 효율화 ▲생산적 금융 지원 ▲행내 업무 효율화 등을 포함했다. 이 중 예선을 통과한 20개 팀은 현업에서 발견한 문제를 바탕으로 AI Agent를 설계하고 구현했다.
참가팀은 전문가의 멘토링을 통해 아이디어를 다듬었으며, 오는 6월 18일 'AI Day'에서 발표와 시연을 통해 최종 상위 6개 팀이 선정될 예정이다.
기업은행은 이번 부트캠프를 통해 AI를 단지 일부 전문 인력의 영역이 아닌 전 직원이 활용하는 업무 혁신 도구로 자리매김할 조직문화를 조성하겠다는 계획이다.
기업은행 관계자는 "이번 부트캠프는 직원들이 현장의 문제를 정의하고 AI Agent를 통해 해결책을 실현하는 실전 프로그램"이라며 "직원들의 아이디어가 업무 혁신으로 이어지도록 지원하고 IBK만의 AI DNA를 조직 전반에 확산해 나가겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com