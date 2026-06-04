'에어컨 26도로 맞추자'…LG전자, 여름 절전 캠페인 실시

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한국에너지공단과 함께 6월부터 3개월간 진행

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG전자가 한국에너지공단과 함께 여름철 에어컨을 통한 에너지 절약 캠페인 '씽큐 26도 챌린지'를 오는 8월 31일까지 진행한다고 4일 밝혔다.

캠페인은 에어컨 희망온도를 정부 권장 냉방온도인 26도 이상으로 설정하도록 유도하는 사업이다. 2024년 처음 시작한 이후 올해 세 번째 시즌을 맞는다.

지난 2년간 누적 참여자는 약 12만9000명이다. 절감된 누적 전력량은 약 283만 kWh로, 도시지역 4인 가구 월평균 전기 사용량(307kWh) 기준으로 약 9200가구가 한 달간 사용할 수 있는 규모다.

'씽큐 26도 챌린지 시즌3' 캠페인 홍보 포스터. [사진=LG전자]

참여 방법은 인공지능(AI) 홈 플랫폼 'LG 씽큐' 앱에 에어컨을 등록한 뒤 이벤트 페이지에서 에너지 절약 선언과 개인정보 수집·이용에 동의하면 된다. 캠페인 기간 동안 에어컨 희망온도를 26도 이상으로 최소 10시간 사용하면 참여 조건을 충족한다. 앱이 희망온도와 사용시간을 자동으로 분석해 미션 수행 여부를 확인한다.

LG전자와 한국에너지공단은 참여 고객을 대상으로 경품 이벤트를 진행한다. 캠페인 참가자 중 추첨을 통해 LG 스타일러, LG 퓨리케어 하이드로타워, LG 와인셀러 미니, 배달의민족 상품권 등을 제공한다. 참여 시간이 길수록 당첨 가능성이 높아진다. 또 에너지소비효율 1등급 제품 보급 확대를 위해 챌린지 참여 고객 중 LG전자 베스트샵에서 해당 제품을 구매·구독한 고객에게 온누리상품권 5만 원을 선착순으로 지급한다.

2026년형 LG 휘센 에어컨에는 강화된 AI 기능이 탑재됐다. 레이더센서로 고객의 위치와 사용패턴, 공간 상태를 감지해 상황에 맞는 바람을 보내주는 'AI 바람' 기능은 더울 때는 강력한 바람을, 공간이 시원해지면 한쪽 바람이나 소프트바람을 보내 불필요한 전력 사용을 줄인다.

레이더센서가 사용자의 부재를 감지해 최대 77%의 에너지 소비를 줄이는 '외출 절전' 모드와 설정한 목표 전력 사용량에 맞춰 에어컨을 자동 조절하는 '절전 플래너' 기능도 제공한다.

kji01@newspim.com