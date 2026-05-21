LG전자, 동남아에 K가전 '집들이' 연다

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 21일 동남아에서 한국식 집들이 팝업을 열었다
- 베트남 호치민 팝업에서 주방·거실·드레스룸 가전 체험을 제공했다
- 태국·인도네시아로 확대하고 SNS로 온라인 체험을 확산한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG전자가 동남아시아에서 한국식 '집들이' 콘셉트의 팝업스토어를 열고 현지 고객들에게 가전 체험 기회를 제공하고 있다고 21일 밝혔다.
LG전자는 베트남, 태국, 인도네시아 등에서 '집들이 by LG' 캠페인을 진행 중이다. 현관부터 주방, 거실, 드레스룸까지 실제 주거공간처럼 꾸민 팝업스토어에서 고객들이 LG 가전을 직접 체험하는 방식이다.
LG전자는 지난 19일 베트남 호치민의 '어나더사이공'에 팝업스토어를 개설했다. 주방에는 다양한 형태의 얼음을 만드는 얼음정수기냉장고를 배치해 한국식 음료와 요리를 체험하도록 했다. 거실에는 에어컨, 공기청정기, LG 스탠바이미 2를 설치해 실내 환경 관리와 홈트레이닝을 경험할 수 있게 구성했다. 드레스룸에는 AI 기반 워시타워와 스타일러를 배치해 옷 관리와 스타일링을 체험하도록 했다.
LG전자는 태국과 인도네시아에서도 순차적으로 팝업스토어를 열 계획이다. 유튜브 등 SNS 채널을 통해 현장 영상을 공개하며 온라인으로도 고객 체험을 확산할 예정이다.
kji01@newspim.com