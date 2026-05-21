헥토데이터, 이커머스 데이터 플랫폼 '셀링부스터' 출시

AI 핵심 요약beta
- 헥토데이터가 21일 중소 셀러용 데이터 분석 플랫폼 셀링부스터를 출시했다고 밝혔다.
- 셀링부스터는 트렌드 키워드·검색량·경쟁강도 등 주요 지표와 상품 노출 순위 조회를 무료로 제공한다.
- AI 상품명 생성·경쟁상품 가격 분석 등 기능을 갖추고 셀픽과 연계해 상품 등록부터 재고 관리까지 지원한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 헥토데이터가 이커머스 셀러를 위한 데이터 분석 플랫폼 '셀링부스터(Sellingbooster)'를 출시했다고 21일 밝혔다.
셀링부스터는 이커머스 플랫폼에 입점한 중소 셀러의 상품 기획과 판매 운영에 필요한 데이터 분석 기능을 제공하는 서비스다. 기존 유료 서비스에 부담을 느낀 중소 셀러를 대상으로 주요 기능을 무료로 제공한다.
셀러는 셀링부스터를 통해 카테고리별 트렌드 키워드와 함께 검색량, 클릭수, 경쟁강도 등 주요 지표를 일·주·월 단위로 확인할 수 있다. '내 상품 순위 조회' 기능도 제공한다. 키워드와 스토어명 또는 상품 외부링크(URL)를 입력하면 이커머스 플랫폼 내 상품 노출 순위를 확인할 수 있다.
AI 기반 기능도 포함됐다. 'AI 상품명 생성' 기능은 브랜드명, 핵심 키워드, 사이즈, 용량 등 상품 정보를 입력하면 상품명을 자동으로 생성한다. 이 밖에 경쟁 상품 가격 분석, K-트렌드, 셀링플래너 기능도 제공한다.
셀링부스터는 헥토데이터가 운영 중인 쇼핑몰 통합판매재고관리 솔루션 '셀픽(SELLPICK)'과 연계된다. 셀픽은 여러 쇼핑몰의 상품·주문·재고 관리를 통합 지원하는 솔루션으로, 셀링부스터와 결합해 데이터 분석부터 상품 등록, 주문·재고 관리까지 이어지는 운영 과정을 지원한다.
헥토데이터 관계자는 "셀링부스터는 데이터 접근 비용 때문에 판매 전략 수립에 어려움을 겪던 중소 셀러를 위해 기획된 서비스"라며 "셀러가 더 쉽고 빠르게 시장 흐름을 파악하고 사업 성장을 이어갈 수 있도록 지원할 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com