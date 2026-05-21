서부발전, 서산시와 '공공부지 태양광 구축' 협력

AI 핵심 요약beta
- 한국서부발전이 20일 서산시와 태양광사업 협약을 맺었다
- 공영주차장 등 산업단지 유휴부지에 태양광을 설치한다
- 발전수익을 입주기업과 나누는 공공주도 상생모델을 추진한다
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발전수익 공유…입주기업과 상생 본격 추진
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 한국서부발전(사장 이정복)이 서산시와 손잡고 산업단지 공영주차장 등을 활용한 공공주도 태양광 발전사업을 추진한다.
서부발전은 지난 20일 충남 서산시청에서 서산시, 서산 오토밸리·인더스밸리 일반산업단지 입주기업체협의회와 태양광 발전사업 추진 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다.
이번 협약은 정부의 재생에너지 정책에 부응해 공공주도 재생에너지 사업을 확대하고, 발전 수익 일부를 입주기업과 나누는 상생협력 모델을 만들기 위해 추진됐다.
협약에 따라 각 기관은 ▲공영주차장 등 부지 태양광 사업개발 계획 ▲체계적 운영 관리 계획 ▲산업단지 내 시설·부지 활용 협의 ▲각종 인허가 지원 ▲입주기업 민원 조정 등에 협력한다.
서부발전과 서산시는 향후 설치 부지와 규모, 이익공유 방안, 유지·관리 계획 등 세부 사항을 확정할 예정이다. 이번 협력은 다른 산업단지로 확산할 수 있는 공공주도 이익공유 사업의 선도 모델이 될 전망이다.
이정복 서부발전 사장은 "이번 협약은 공공기관이 산업단지 내 남는 공간을 활용해 재생에너지 보급을 확대하는 중요한 계기"라며 "수익 공유로 입주기업에 실질 혜택을 제공하는 사업모델을 성공적으로 구축해 향후 타 산업단지에도 확대 추진할 계획"이라고 말했다.
gkdud9387@newspim.com