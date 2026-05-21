폴라리스오피스, 96억원 규모 정부 AI 과제 수주

AI 핵심 요약beta
- 폴라리스오피스가 21일 핸디소프트와 AI 과제 주관기관으로 선정됐다.
- 양사는 2029년까지 96억원을 들여 경량 AI 플랫폼을 개발한다.
- 망분리 환경서 문서 처리와 업무 자동화를 지원해 공공·금융 시장을 노린다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 폴라리스오피스는 21일 핸디소프트와 공동으로 과학기술정보통신부·정보통신기획평가원(IITP) 지원 '경량저전력AI한계극복기술개발' 사업 내 '디지털 주권을 위한 문서 협업 특화 초효율 경량 AI 모델 기술 개발' 프로젝트 주관기관으로 선정됐다고 밝혔다.
총 사업비는 약 96억원으로, 연구 기간은 2029년까지다. 양사는 초경량 언어모델(sLLM)과 온디바이스 AI 기술을 활용해 망분리 환경에서도 문서 처리와 업무 자동화를 지원하는 AI 오피스 및 그룹웨어 통합 플랫폼을 개발한다. 폴라리스오피스의 문서 솔루션 기술과 핸디소프트의 공공·기업용 그룹웨어 구축 노하우를 결합하는 방식이다.
연구의 핵심은 망분리 환경에서 동작 가능한 온디바이스 AI 솔루션 개발이다. 국내 다수의 공공기관과 금융사는 망분리 등 보안 규제로 클라우드 기반 생성형 AI 도입에 제약을 받고 있다. 폴라리스오피스는 외부망 연결 없이 내부 기기에서 자체 구동되는 온디바이스 AI 기술을 개발해 공공·금융 B2B 시장을 1차 타깃으로 상용화를 추진한다.
상용화 과정에서는 핸디소프트의 기존 공공기관 고객 기반을 활용한다. 30년간 공공 부문 영업망을 구축해 온 핸디소프트의 기존 솔루션에 연구개발 단계의 AI 기술을 연계해 시장 진입 구조를 갖춘다는 계획이다.
폴라리스오피스 관계자는 "확보된 기술을 상용 소프트웨어로 즉시 연계하여 방대한 유저 기반의 수익화 및 기업 가치 제고에 집중하겠다"고 말했다.
한편 폴라리스그룹은 유비테크(Ubtech) 등 글로벌 휴머노이드 로봇 파트너사와 협력해 산업 현장 특화 로봇 솔루션 도입을 추진하고 있다. 회사는 이번 과제로 개발될 온디바이스 경량 AI 기술이 향후 산업용 로봇에 탑재되는 지능형 제어 기술과 연계될 수 있다고 밝혔다.
dconnect@newspim.com