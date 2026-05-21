신한투자증권, 미국 정규거래소 24X 지분 확보

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권이 21일 미국거래소 24X 지분을 확보했다
- 신한투자증권은 24X 협업으로 미국주식 사업과 해외투자 대응력을 강화한다
- 신한투자증권은 24X 마켓데이터 기반 서비스 개발과 글로벌 네트워크 확대에 나선다
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24X 마켓데이터 활용한 미국주식 AI 투자 정보 서비스 개발 추진
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한투자증권이 미국 정규거래소 24X US Holdings(이하 24X) 지분을 확보했다.
21일 신한투자증권은 미국주식 비즈니스 경쟁력 강화를 위해 24X 지분을 확보했다고 밝혔다. 이번 협업을 통해 신한투자증권은 외국인 통합계좌(Omnibus Account) 등 해외 투자자 관련 제도 변화에 대한 대응 역량을 강화하고, 글로벌 미국주식 사업 기반을 확대할 계획이다.
신한투자증권은 지난해 10월 24X와 미국주식 비즈니스 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결하고, 지분 투자 등 전략적 투자도 진행해 왔다. 최근 관련 투자 절차가 마무리 단계에 접어들며 미국 주식시장 내 네트워크 확대와 신규 사업 기회 발굴이 본격화되고 있다.
24X는 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 23시간 주식거래를 최초로 승인받은 미국 정규거래소로, 지난해 10월 거래 개시 이후 거래량과 거래대금이 빠르게 증가하며 미국 주식시장의 새로운 거래 인프라로 자리 잡고 있다.
신한투자증권은 24X의 거래소 고유의 마켓데이터를 활용한 신규 서비스와 콘텐츠 개발도 추진한다. 심층 호가 데이터와 유동성 흐름 등 거래 데이터를 기반으로 투자자 분석 콘텐츠와 AI 기반 투자 정보 서비스 제공을 검토 중이다.
아울러 24X를 중심으로 글로벌 마켓메이커, 기관투자자, 핀테크 기업 등 미국 주식시장 참여자들과의 네트워크를 확대해 해외주식 주문 경쟁력을 제고하고, 다양한 비즈니스 협력 기회도 모색할 계획이다.
신한투자증권은 "24X와의 전략적 협업은 단순 투자 차원을 넘어 미국 주식시장 내 네트워크와 인프라 경쟁력을 강화하기 위한 것"이라며 "글로벌 투자환경 변화에 맞춰 고객에게 차별화된 해외주식 서비스와 투자 경험을 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com