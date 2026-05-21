크래프톤 '서브노티카 2', 출시 5일 만에 400만 장 판매

AI 핵심 요약beta
- 크래프톤 언노운 월즈의 서브노티카 2가 5일 만에 400만 장을 팔았다.
- 출시 12시간 만에 200만 장을 넘었고 얼리액세스서 100만 장을 기록했다.
- 스팀 최고 동접 46만7000명, 긍정률 91%를 기록했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 크래프톤의 크리에이티브 스튜디오 언노운 월즈가 개발한 '서브노티카 2'가 출시 5일 만에 글로벌 누적 판매 400만 장을 달성했다.
서브노티카2는 얼리 액세스 출시와 함께 판매 100만 장을 기록한 후 출시 12시간 만에 200만 장을 돌파했다.
스팀 기준 최고 동시 접속자 수는 46만7000명이며 일 평균 활성 이용자 수는 130만 명에 달했다. 누적 플레이 시간은 2857만 시간을 기록했고 스팀 리뷰는 7만3000여 건으로 유저 평가는 91% 긍정적이다.
현재 스팀, 에픽게임즈 스토어, 엑스박스 시리즈 X|S에서 서비스 중인 서브노티카 2는 해양 생존 장르의 정식 후속작이다.
전작과는 다른 외계 행성을 배경으로 언리얼 엔진 5 기반의 그래픽으로 미지의 생태계를 구현했으며 시리즈 최초로 최대 4인 협동 모드를 도입했다.
개발사는 플레이어들의 의견을 바탕으로 순차적 패치를 진행할 계획이다. 생물체의 공격성과 인식 범위를 조정하고 생존 도구의 활용성을 강화해 심해 탐험의 재미를 높일 예정이다.
이진형 크래프톤 본부장은 "서브노티카 2가 그리는 심해의 경험을 완성하는 데 가장 필요한 것은 결국 플레이어들의 피드백"이라며 "얼리 액세스 경험이 플레이어들에게 만족스러운 여정이 될 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.
origin@newspim.com